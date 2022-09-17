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    • Dünya
    • 18.09.2022 01:57
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    • 18.09.2022 01:58
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    Fransız enerji çıkmazında! Paris'teki Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı

    Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin piramidi, "sembolik enerji tasarrufu adımları" kapsamında 2 saat erkenden söndürüldü. Öte yandan Eyfel Kulesi'nin aydınlatması da Paris Belediyesinin kararıyla 23 Eylül'den itibaren artık her gün erkenden karartılacak.

    Fransız enerji çıkmazında! Erken kararttılar

    Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda yaygın bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapılarının ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.

    Bu kapsamda dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin bahçesindeki piramit 2 saat önce karartıldı.



    EYFEL DE 23 EYLÜL'DEN İTİBAREN HER GÜN ERKENDEN KARARTILACAK
    Paris sembollerinden biri olan Louvre Müzesi piramidinin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.

    Öte yandan Eyfel Kulesi'nin aydınlatması da Paris Belediyesinin kararıyla 23 Eylül'den itibaren artık her gün erkenden karartılacak.



    VERSAY SARAYI'NIN IŞIKLARI DA 1 SAAT ERKENDEN KAPATILACAK
    Ayrıca tarihi Versay Sarayı'nın ön cepheyi aydınlatan ışıkları, gelecek haftadan itibaren 1 saat erkenden kapatılacak.

    France 2 televizyonuna konuşan Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, vatandaşların enerji farkındalığını arttırmak ve harekete geçmelerini sağlamak için sembolik adımların önemli olduğunu belirtmişti.
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    Haberler Dünya Fransız enerji çıkmazında! Paris'teki Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı
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