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    • Dünya
    • 17.09.2022 22:38
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    • 17.09.2022 22:43
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    Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu! Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit sayısı 80'e yükseldi

    Erivan'ın provokasyonları sonucu Karabağ sınırında Azerbaycan ve Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar başlamış, Azerbaycan ordusu Ermeni ordusuna ağır kayıplar verdirmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün acı haberi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şehit sayısının 80'e yükseldiği ifade edildi.

    Azerbaycan acı haberi duyurdu! Şehitler var...

    Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan'ın şehit olan asker sayısı 80'e yükseldi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından haber ajansı APA'ya şehit olan asker hakkında bilgi verildi:

    "Ermeni silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunu engellerken ağır yaralanan Azerbaycan Ordusu'nda görevli Asteğmen Gurbanov Yusif Asif oğlu, 17 Eylül'de Savunma Bakanlığı Genel Klinik Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Şehit olan askerimizin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

    ŞEHİT SAYISI 80'E YÜKSELDİ
    Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayıs 80'e yükselmiş oldu.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuş, daha sonra bu sayının 79'a çıktığını belirtmişti.

    ERMENİSTAN ÖLEN ASKER SAYISINI 135 OLARAK DUYURDU
    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

    Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

    Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu.

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    Haberler Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu! Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit sayısı 80'e yükseldi
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