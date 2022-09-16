Ermenistan'ın provokasyonu: Azerbaycan'ın şehit sayısı 77'ye çıktı

Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit olan asker sayısı 77'ye yükseldi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 77 askerin ismi yer aldı.