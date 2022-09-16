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    • Dünya
    • 16.09.2022 14:27
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    • 16.09.2022 14:27
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    Ermenistan'ın provokasyonu: Azerbaycan'ın şehit sayısı 77'ye çıktı

    Ermenistan'ın provokasyonuyla başlyan çatışmalara şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısı 77'ye yükseldi. Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu. Azerbaycan, çatışmalarda ölen 100 Ermeni askerin cesetlerini Ermenistan’a vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

    Azerbaycan’ın şehit sayısı 77’ye çıktı

    Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit olan asker sayısı 77'ye yükseldi.

    ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 77 askerin ismi yer aldı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuş daha sonra bu sayının 71'e çıktığı belirtilmişti.

    ATEŞKES ANLAŞMASINA VARILDI
    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

    Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşından sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

        135 ERMENİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ
        Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu.

        Azerbaycan, çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini Ermenistan'a vermeye hazır olduğunu bildirdi.

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