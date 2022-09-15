Putin'e suikast girişimi nasıl oldu, kim yaptı? Putin son dakika sağlık durumu nasıl? Vladimir Putin'e suikast Limuzini ne oldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından açıklama yapılıp yapılmadığı merak edildi. Peki, Putin'e suikast girişimi nasıl oldu, kim yaptı? Putin son dakika sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...
İngiliz basınında yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlendiğini, Kremlin'den bir yetkilinin bu durumu doğruladığı ifade edildi.
İNGİLİZ THE SUN: ARACIN İÇİNDE PUTİN YOKTU
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre yetkili , "Putin'in limuzini bombalıya saldırıya uğradı. Ancak içinde Putin yoktu" dedi.
YÜKSEK SESLİ BİR PATLAMA ARDINDAN YOĞUN BİR DUMAN
İddialara göre Vladimir Putin'in aracının sol ön tekerleiğinde yüksek sesli bir patlama ardından yoğun duman görüldü.
Limuzin, Putin zarar görmeden alelacele güvenli bir yere çekildiği öğrenildi.