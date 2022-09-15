Putin'e suikast girişimi nasıl oldu, kim yaptı? Putin son dakika sağlık durumu nasıl? Vladimir Putin'e suikast Limuzini ne oldu?

MANİDAR ZAMANLAMA, PUTİN KARŞITI İNGİLİZ BASINI Haberin ve söz konusu iddiaların manidar zamanlaması ise dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere Rusya'ya karşı yaptırımlara katılan İngiltere'nin basını, Putin karşıtı propaganda haberleriyle ön plana çıkıyor.

İDDİA: ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI, KORUMALARDAN BAZILARI KAYIP General SVR Telegram kanalının iddiasına göre, Rus liderin hareketlerine ilişkin gizli bilgilerin sızıdırılığı bu doğrultuda çok sayıda kişinin tutuklandığı ifade edildi.

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