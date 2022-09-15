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    • Dünya
    • 15.09.2022 09:10
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    • 15.09.2022 09:10
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    Putin'e suikast girişimi nasıl oldu, kim yaptı? Putin son dakika sağlık durumu nasıl? Vladimir Putin'e suikast Limuzini ne oldu?

    Putin son dakika haberleri yakından takip edilmeye başlandı. Kremlin'den bir yetkili açıklamasında Putin'e suikast düzenlendiğini ileri sürdü. Peki, Putin'e suikast girişimi nasıl oldu, kim yaptı? Putin son dakika sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Vladimir Putin’e suikast! Putin’e suikast girişimi nasıl oldu, kim yaptı? Putin son dakika sağlık durumu nasıl?

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından açıklama yapılıp yapılmadığı merak edildi. Peki, Putin'e suikast girişimi nasıl oldu, kim yaptı? Putin son dakika sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

    İngiliz basınında yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlendiğini, Kremlin'den bir yetkilinin bu durumu doğruladığı ifade edildi.

    İNGİLİZ THE SUN: ARACIN İÇİNDE PUTİN YOKTU
    İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre yetkili , "Putin'in limuzini bombalıya saldırıya uğradı. Ancak içinde Putin yoktu" dedi.


    YÜKSEK SESLİ BİR PATLAMA ARDINDAN YOĞUN BİR DUMAN
    İddialara göre Vladimir Putin'in aracının sol ön tekerleiğinde yüksek sesli bir patlama ardından yoğun duman görüldü.

    Limuzin, Putin zarar görmeden alelacele güvenli bir yere çekildiği öğrenildi.



        İDDİA: ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI, KORUMALARDAN BAZILARI KAYIP
        General SVR Telegram kanalının iddiasına göre, Rus liderin hareketlerine ilişkin gizli bilgilerin sızıdırılığı bu doğrultuda çok sayıda kişinin tutuklandığı ifade edildi.

        Putin'in korumalarından bazılarının da kaybolduğu söylentiler arasında...

        MANİDAR ZAMANLAMA, PUTİN KARŞITI İNGİLİZ BASINI
        Haberin ve söz konusu iddiaların manidar zamanlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

        Bilindiği üzere Rusya'ya karşı yaptırımlara katılan İngiltere'nin basını, Putin karşıtı propaganda haberleriyle ön plana çıkıyor.
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        Haberler Dünya Putin'e suikast girişimi nasıl oldu, kim yaptı? Putin son dakika sağlık durumu nasıl? Vladimir Putin'e suikast Limuzini ne oldu?
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