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    Putin'e bombalı suikast girişimi! Dikkat çekem ambulans detayı...

    Putin’e suikast girişimi düzenlendiği ileri sürüldü. Bombalı saldırı yapılan araçta bulunmayan Rus liderin, hemen olay yerinden başka bir yere götürüldüğü öğrenildi.

    Putin’e suikast iddiası

    Rusya Devlet Başkanı Putin'e bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Saldırı yapılan araçta Putin'in olmadığı bildirildi. The Sun gazetesinin haberine göre, suikast öncesi konvoyda 5 araç bulunduğu ve Putin'in aracının 3. sırada olduğu belirtildi.



    Putin'in aracının zarar görmeden olay yerinden başka bir yere götürüldüğü ve yedek bir konvoyun içine katıldığı belirtildi. Ayrıca suikast girişiminde Putin'in eskortluğunu yapan aracın geçişinin bir ambulans tarafından engellendiği de ileri sürüldü. Putin'in koruma ekibindeki çok sayıda kişinin açığa alınarak gözaltına alındığı belirtildi. Kremlin olayı henüz doğrulamadı.

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    Haberler Dünya Putin'e bombalı suikast girişimi! Dikkat çekem ambulans detayı...
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