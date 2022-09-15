Putin'e bombalı suikast girişimi! Dikkat çekem ambulans detayı...

Rusya Devlet Başkanı Putin'e bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Saldırı yapılan araçta Putin'in olmadığı bildirildi. The Sun gazetesinin haberine göre, suikast öncesi konvoyda 5 araç bulunduğu ve Putin'in aracının 3. sırada olduğu belirtildi.







Putin'in aracının zarar görmeden olay yerinden başka bir yere götürüldüğü ve yedek bir konvoyun içine katıldığı belirtildi. Ayrıca suikast girişiminde Putin'in eskortluğunu yapan aracın geçişinin bir ambulans tarafından engellendiği de ileri sürüldü. Putin'in koruma ekibindeki çok sayıda kişinin açığa alınarak gözaltına alındığı belirtildi. Kremlin olayı henüz doğrulamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN