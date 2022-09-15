Putin gazı kıstı Avrupa karardı! Fransa Eyfel Kulesi'nin şalterlerini kapattı





TRUMP TOWERS!

Eski başkanların törene davet edilmesine rağmen, listede Donald Trump'a yer verilmedi. Başkan seçildikten sonra 14 Temmuz 2018'de İngiltere'ye giden Trump, o zaman 92 yaşında olan Elizabeth'i tam 15 dakika ayakta bekletmiş, bu yüzden de eleştirilmişti.

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