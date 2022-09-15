Putin gazı kıstı Avrupa karardı! Fransa Eyfel Kulesi'nin şalterlerini kapattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazı kıstı. Avrupa'yı enerji krizi sardı. Tasarruf tedbirleri başladı.
Fransa da Eyfel Kulesi'nin şalterini kapattı. Simge yapı, tamamen karardı.
BİR BİR ÖLÜYORUS!
Rusya merkezli bir enerji şirketinin üst düzey yöneticisi Ivan Pechorin'in, Cape Ignatyev yakınlarında teknesinden düşüp boğularak öldüğü açıklandı. Pechorin'in Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşa karşı çıktığı ve çatışmanın sonra ermesini istediği hatırlatıldı.
TRUMP TOWERS!
Eski başkanların törene davet edilmesine rağmen, listede Donald Trump'a yer verilmedi. Başkan seçildikten sonra 14 Temmuz 2018'de İngiltere'ye giden Trump, o zaman 92 yaşında olan Elizabeth'i tam 15 dakika ayakta bekletmiş, bu yüzden de eleştirilmişti.