Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Putin gazı kıstı Avrupa karardı! Fransa Eyfel Kulesi'nin şalterlerini kapattı

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya uyguladığı gaz ambargosunda enerji krizi yaşan Avrupa sert tedbirler almaya başladı. Sonra olarak Fransa, Eyfel Kulesi'nin aydınlatmasını kapattı. İşte sizler için dünyadan derlediğimiz 15 Eylül TAKVİM gazetesi haberleri...

    Fransız evrimi!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazı kıstı. Avrupa'yı enerji krizi sardı. Tasarruf tedbirleri başladı.



    Fransa da Eyfel Kulesi'nin şalterini kapattı. Simge yapı, tamamen karardı.



    BİR BİR ÖLÜYORUS!
    Rusya merkezli bir enerji şirketinin üst düzey yöneticisi Ivan Pechorin'in, Cape Ignatyev yakınlarında teknesinden düşüp boğularak öldüğü açıklandı. Pechorin'in Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşa karşı çıktığı ve çatışmanın sonra ermesini istediği hatırlatıldı.



    TRUMP TOWERS!
    Eski başkanların törene davet edilmesine rağmen, listede Donald Trump'a yer verilmedi. Başkan seçildikten sonra 14 Temmuz 2018'de İngiltere'ye giden Trump, o zaman 92 yaşında olan Elizabeth'i tam 15 dakika ayakta bekletmiş, bu yüzden de eleştirilmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Zelenskiy yaralandı!
    Haberler Dünya Putin gazı kıstı Avrupa karardı! Fransa Eyfel Kulesi'nin şalterlerini kapattı
        SON DAKİKA