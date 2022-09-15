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    • Dünya
    • 15.09.2022 13:37
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    • 15.09.2022 13:37
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    ABD'de kan donduran olay: Cani anne 3 çocuğunu okyanusta boğdu

    ABD'de Erin Merdy isimli bir kadın üç çocuğunu okyanusta boğmakla suçlanıyor. 7 yaşındaki Zachary Merdy, 4 yaşındaki Liliana Merdy ve 3 aylık Oliver Bondarev'in boğularak öldüğü tespit edilmişti. Anne Merdy'nin ciddi ekonomik zorluklar yaşadığı belirtilirken, mahkeme kayıtlarında Merdy'nin kirasını ödeyemediği için tahliye ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

    AA
    Cani anne 3 çocuğunu da okyanusta boğdu

    ABD'de 30 yaşındaki bir kadın, 3 çocuğunu Atlantik Okyanusu'nda boğduğu iddiasıyla cinayetle suçlanıyor.

    Anne Erin Merdy, 12 Eylül'de Brooklyn'deki Coney Island iskelesinin kenarında çocukların cesedine ulaşılan yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta sırılsıklam ve yalınayak dolaşırken bulundu.

    3 ÇOCUĞUN BOĞULDUĞU TESPİT EDİLDİ

    7 yaşındaki Zachary Merdy, 4 yaşındaki Liliana Merdy ve 3 aylık Oliver Bondarev'in boğularak öldüğü tespit edilmişti.

    Anne Merdy'nin ciddi ekonomik zorluklar yaşadığı belirtilirken, mahkeme kayıtlarında Merdy'nin kirasını ödeyemediği için tahliye ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

    Cinayetle suçlanan annenin, mahkemeye ne zaman çıkarılacağı henüz belli değil.

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    Haberler Dünya ABD'de kan donduran olay: Cani anne 3 çocuğunu okyanusta boğdu
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