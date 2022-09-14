Son dakika: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan 'istifa' kararı!

Son dönemde NATO'ya katılmak için yaptıkları taleple gündeme gelen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa edeceğini açıkladı.

İsveç'in Sosyal Demokrat Başbakanı Magdalena Andersson, bugün gerçekleştirilen seçim turunda yenilgiyi kabul ederek, dört partili sağ muhalefet bloğun zaferini ilan etti.

"1-2 KOLTUKLA KAYBETTİK"

Andersson düzenlediği basın toplantısında, "Parlamentoda bir ya da iki koltuk avantajına sahipler. Az bir çoğunluk ama çoğunluk." dedi.