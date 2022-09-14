Son dakika: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan 'istifa' kararı!

Son dönemde NATO'ya katılmak için yaptıkları taleple gündeme gelen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa edeceğini açıkladı.
İsveç'in Sosyal Demokrat Başbakanı Magdalena Andersson, bugün gerçekleştirilen seçim turunda yenilgiyi kabul ederek, dört partili sağ muhalefet bloğun zaferini ilan etti.
"1-2 KOLTUKLA KAYBETTİK"
Andersson düzenlediği basın toplantısında, "Parlamentoda bir ya da iki koltuk avantajına sahipler. Az bir çoğunluk ama çoğunluk." dedi.
İSTİFA EDECEK
Andersson, yarın başbakanlık görevinden istifa edeceğini bildirdi.
NATO TALEBİ
İskandinavların NATO'ya katılma talebi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRE DESTEK VERMEYİ KESECEĞİNİ TAAHHÜT ETTİ
Muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edildi.
Başkan Erdoğan Muhtıra sonra İsveç ve Finlandiya'nın tavrına göre hareket edileceği gerekirse veto hamlesinin yapılabileceği mesajını vermişti.