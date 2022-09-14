Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.09.2022 20:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2022 21:43
    ABONE OL

    Son dakika: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan 'istifa' kararı!

    NATO'ya katılma talebinde bulunan İsveç'in Başbakanı Magdalena Andersson istifa edeceğini açıkladı. Andersson, karara gerekçe olarak, 'aşırı sağ bloğun seçimi kazanma yolunda görünmesini' gösterdi.

    NATO’ya giremeden gidiyor

    Son dönemde NATO'ya katılmak için yaptıkları taleple gündeme gelen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa edeceğini açıkladı.

    İsveç'in Sosyal Demokrat Başbakanı Magdalena Andersson, bugün gerçekleştirilen seçim turunda yenilgiyi kabul ederek, dört partili sağ muhalefet bloğun zaferini ilan etti.

    "1-2 KOLTUKLA KAYBETTİK"
    Andersson düzenlediği basın toplantısında, "Parlamentoda bir ya da iki koltuk avantajına sahipler. Az bir çoğunluk ama çoğunluk." dedi.

    İSTİFA EDECEK
    Andersson, yarın başbakanlık görevinden istifa edeceğini bildirdi.

    NATO TALEBİ
    İskandinavların NATO'ya katılma talebi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

    İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRE DESTEK VERMEYİ KESECEĞİNİ TAAHHÜT ETTİ
    Muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edildi.

    Başkan Erdoğan Muhtıra sonra İsveç ve Finlandiya'nın tavrına göre hareket edileceği gerekirse veto hamlesinin yapılabileceği mesajını vermişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu kez tuvalete düştüler
    Haberler Dünya Son dakika: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan 'istifa' kararı!
        SON DAKİKA