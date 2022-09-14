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    • Dünya
    • 14.09.2022 15:55
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    • 14.09.2022 15:55
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    Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

    Kenya Büyükelçisi Boiyo, KKTC Büyükelçisi Korukoğlu ve Türkmenistan Büyükelçisi Ishanguliyev, Başkan Erdoğa'a güven mektubu sundu. Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

    Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan Büyükelçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    KENYA BÜYÜKELÇİSİNE AİLESİ DE EŞLİK ETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Boiyo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Boiyo, ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

    KORUKOĞLU'NDAN GÜVEN MEKTUBU
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Korukoğlu, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

        Takdimin ardından, Korukoğlu ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev'i de kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Ishanguliyev, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

        Takdimin ardından Ishanguliyev ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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