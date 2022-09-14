Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan Büyükelçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
KENYA BÜYÜKELÇİSİNE AİLESİ DE EŞLİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Boiyo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Boiyo, ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
KORUKOĞLU'NDAN GÜVEN MEKTUBU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Korukoğlu, Erdoğan'a güven mektubu sundu.