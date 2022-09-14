Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Takdimin ardından, Korukoğlu ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev'i de kabul etti.