Kırgızistan 'Bayraktar'lar için üs kurdu: Orta Asya pazarının kapıları açıldı

2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Bagladeş'le birlikte bu ülkelerin sayısı 23'e çıkmış oldu.