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    • Dünya
    • 13.09.2022 17:31
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    • 13.09.2022 17:31
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    Kırgızistan 'Bayraktar'lar için üs kurdu: Orta Asya pazarının kapıları açıldı

    Kırgızistan geçtiğimiz yıl Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'lar için kurulan üssün açılışını yaptı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, TB2'ye imzasını attı. Caparov, “Silahlı kuvvetimizi güçlendirme çabalarımızın sadece savunma odaklı olduğunu vurguluyorum” açıklamasında bulundu. Kırgızistan'ın ardından diğer Orta Asya ülkelerinin de Bayraktar TB2 satın almak için harekete geçeceği öğrenildi.

    Kırgızistan ’Bayraktar’lar için üs kurdu

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları için kurulan üssün açılışını gerçekleştirdi.

    SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN ALINDI
    Cumhurbaşkanı Caparov açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkede barış ve istikrarın devlet sınırlarından başladığını belirterek, "Tam da bu nedenle Kırgızistan sınırlarının güvenliğinin sağlanması devletin önceliklerindendir. İleride sınır muhafızlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecek" dedi.

    Caparov, geçtiğimiz yıl Sınır Muhafız Hizmeti için bütçe kaynaklarına SİHA'ların satın alındığını hatırlattı.

    KIRGIZİSTAN BARIŞSEVER ÜLKE
    Caparov, üssün Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki kara kuvvetleri ve askeri birimlerin hava savunmasının ana görevlerini yerine getireceğini söyledi.

        Caparov, sınır güvenliğinin sağlanmasında malzeme tabanının güçlendirilmesi için satın alınan teçhizatların sadece ülkesinin egemenliğini korumaya yönelik tatbikatlarda kullanılmasını umduğunu dile getirdi.

        Caparov, "Her zaman dediğim gibi Kırgızistan barışsever bir ülkedir. Silahlı kuvvetimizi güçlendirme çabalarımızın sadece savunma odaklı olduğunu vurguluyorum" diye konuştu.

        23 ÜLKEYE SATILDI
        Öte yandan şu zamana dek 22 ülkeye TB2 SİHA satıldı.

        Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

            2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Bagladeş'le birlikte bu ülkelerin sayısı 23'e çıkmış oldu.

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