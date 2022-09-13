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    • Dünya
    • 14.09.2022 01:58
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    • 14.09.2022 01:58
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    ABD'de yayımlanan istihbarat raporunda 'Rusya' iddiası: Dünya politikasını etkilemek için 300 milyon dolar harcadılar

    ABD'de yayımlanan bir istihbarat raporunda, Rusya'nın 2014'ten bu yana dış politikayı yönlendirmek için 300 milyon dolardan fazla harcama yaptığı ileri sürüldü. İşte merak edilen tüm detaylar...

    AA
    ABD: Rusya el atından 300 milyon dolar harcadı

    Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın imzasıyla yayımlanan raporda, Kremlin'in bazı yabancı hükümet yetkililerine ve Rusya'ya yakın siyasilere nüfuz etmeye çalıştığını aktardı.

    Raporda hangi ülkelerin hedef alındığı belirtilmezken, söz konusu ülkelere bildirim yapıldığının altı çizildi.

    RAPOR HENÜZ PAYLAŞILMADI
    Bu iş için Kremlin'in 2014'ten bu yana 300 milyon dolardan fazla harcadığına işaret edilen rapor, kamuoyuyla henüz paylaşılmadı.

    Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir ABD hükümeti yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu paranın büyük bir bölümünü demokrasileri gizlice içerden çökertmek için kullandığını söyledi.

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