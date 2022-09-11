Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.09.2022 19:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2022 19:16
    ABONE OL

    96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı İskoçya'nın başkenti Edinburg'a ulaştı

    70 yıl ile İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği Balmoral Şatosu'ndan yola çıkan kortej, 6 saat boyunca 280 kilometre yol katederek İskoçya'nın başkenti Edinburg'a ulaştı.

    Kraliçe Elizabeth’in naaşı Edinburg’a ulaştı

    Kraliçe İkinci Elizabeth'in, 19 Eylül'de yapılacak cenaze töreniyle tamamlanacak son yolculuğu, cenazenin yaşamını yitirdiği Balmoral Şatosu'ndan yola çıkışıyla başladı.


    Binlerce kişi, Kraliçe'ye son görevlerini yapmak için kortejin güzergahı üzerindeki yol kenarlarına çıktı. Elizabeth'in naaşı, geçtiği yollarda alkışlar, gözyaşları ve saygı duruşuyla karşılanıyor.

    Kraliçe'nin İskoçya başrağına sarılı naaşı, Türkiye saatiyle 12.00'de yazlık ikametgahı olan Balmoral Şatosu'ndan ayrıldı. Tabutunun üzerine Şatonun bahçesinden toplanan çiçekler konuldu.

    Cenaze korteji kısa süre önce Edinburg kentine girdi. Kraliçe'nin naaşı, Holyroodhouse Sarayı'nda halkın ziyaretine açılacak.
        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Dünya 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı İskoçya'nın başkenti Edinburg'a ulaştı
            SON DAKİKA