96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı İskoçya'nın başkenti Edinburg'a ulaştı

Kraliçe İkinci Elizabeth'in, 19 Eylül'de yapılacak cenaze töreniyle tamamlanacak son yolculuğu, cenazenin yaşamını yitirdiği Balmoral Şatosu'ndan yola çıkışıyla başladı.
Binlerce kişi, Kraliçe'ye son görevlerini yapmak için kortejin güzergahı üzerindeki yol kenarlarına çıktı. Elizabeth'in naaşı, geçtiği yollarda alkışlar, gözyaşları ve saygı duruşuyla karşılanıyor.
Kraliçe'nin İskoçya başrağına sarılı naaşı, Türkiye saatiyle 12.00'de yazlık ikametgahı olan Balmoral Şatosu'ndan ayrıldı. Tabutunun üzerine Şatonun bahçesinden toplanan çiçekler konuldu.
Cenaze korteji kısa süre önce Edinburg kentine girdi. Kraliçe'nin naaşı, Holyroodhouse Sarayı'nda halkın ziyaretine açılacak.