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    Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti! İngiltere'de görülmemiş bir yas ilan edildi

    İngiltere tahtında 70 yılı geride bırakan Kraliçe 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Yerine oğlu Prens Charles geldi. 16 ülkenin devlet başkanı olan yeni Kral hemen Londra’ya gitti. Görevinin başına geçti Buchingam Sarayı’na akın eden İngilizler’in ise gözyaşları bir an olsun dinmedi. Ülkede 12 gün yas ilan edildi.

    Lon’dram’!

    Dünya, perşembe günü tarihi bir ana tanıklık etti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Birleşik Krallık'ın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe Elizabeth'in yerine 73 yaşındaki oğlu Prens Charles geçti. 70 yıldır tahta çıkmayı bekleyen Charles, dün İskoçya'dan ayrılarak Londra'daki Buckingham Sarayı'na gitti. Büyük bir kalabalık tarafından karşılanan yeni Kral ve eşi Camilla, kendilerine taziyede bulunanlara teşekkür etti. Kalabalıktan bir kadının, Charles'ın elini öpmesi dikkat çekti! Bugün Londra'daki St. James Sarayı'nda kral ilan edilecek olan Charles'ın önümüzdeki günlerde Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'e ziyaret edeceği belirtildi. Öte yandan cenazeyle ilgili yeni detaylar gündeme geldi. Buna göre Elizabeth'in tabutu, beş gün Buckingham Sarayı'nda kaldıktan sonra Westminster Hall'a götürülecek. Burada, 4 gün ziyarete açık olacak. Cenaze töreni ise 19 Eylül'de yapılacak. Kraliçe'nin geçtiğimiz yıl vefat eden eşi Prens Philip ve babası Kral VI George'un yanına defnedilecek.



    RAKAMLARLA ELIZABETH
    Kraliçe Elizabeth, birçok ilke ve rekora imza attı. 70 yıllık görev süresi boyunca İngiltere'ye 15 Başbakan atadı. 12 büyük savaş gördü, 14 ABD Başkanı'nın 13'üyle tanıştı. Hiç pasaportu olmadığı halde 117 ülkeyi ziyaret etti, 69 Noel konuşması yaptı. 100'den fazla atı, 500 milyon dolardan fazla serveti vardı.



    TARİHE GEÇTİ
    Kral Charles, İngiltere'nin tahta çıkan en yaşlı hükümdarı olarak tarihe geçti. Eşi Camilla'ya 'Konsort Kraliçe' unvanı verildi.



        YENi VARiS WILLIAM
        Yeni Kral Charles, halk tarafından sevgiyle karşılandı.
        büyük oğlu Cambridge Dükü William'a Cornwall Dük'lüğü, Cambridge Düşesi olan eşi Kate de Cornwall Düşesliği verildi. William birinci, 9 yaşındaki oğlu George ikinci varis olarak ilan edildi.



        TARZIN DA KRALİÇESİ
        Kraliçe Elizabeth, 50 yıldır ayakkabı ve çantasını değiştirmedi. Bin 850 sterlinlik Launer marka deri çantasından rujunu, aynasını ve dolma kalemini eksik etmedi. Ayakkabıları ise Anello&Davide markasına aitti. Değeri ise bin sterlindi...

        NOTLAR:
        ABD'de Beyaz Saray'da, Alman Federal Meclisi'nde, BM, AB ve NATO'da bayraklar yarıya indirildi.
        Ürdün 7, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve Breziya'da 3 gün yas ilan edildi.
        Yeni kralın Charles olmasından itibaren tüm pul, posta kutuları ve pasaportların değişeceği belirtildi.

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