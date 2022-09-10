Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti! İngiltere'de görülmemiş bir yas ilan edildi

Dünya, perşembe günü tarihi bir ana tanıklık etti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Birleşik Krallık'ın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe Elizabeth'in yerine 73 yaşındaki oğlu Prens Charles geçti. 70 yıldır tahta çıkmayı bekleyen Charles, dün İskoçya'dan ayrılarak Londra'daki Buckingham Sarayı'na gitti. Büyük bir kalabalık tarafından karşılanan yeni Kral ve eşi Camilla, kendilerine taziyede bulunanlara teşekkür etti. Kalabalıktan bir kadının, Charles'ın elini öpmesi dikkat çekti! Bugün Londra'daki St. James Sarayı'nda kral ilan edilecek olan Charles'ın önümüzdeki günlerde Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'e ziyaret edeceği belirtildi. Öte yandan cenazeyle ilgili yeni detaylar gündeme geldi. Buna göre Elizabeth'in tabutu, beş gün Buckingham Sarayı'nda kaldıktan sonra Westminster Hall'a götürülecek. Burada, 4 gün ziyarete açık olacak. Cenaze töreni ise 19 Eylül'de yapılacak. Kraliçe'nin geçtiğimiz yıl vefat eden eşi Prens Philip ve babası Kral VI George'un yanına defnedilecek.