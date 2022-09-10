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    • Dünya
    • 10.09.2022 21:01
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    • 10.09.2022 21:13
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    Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninin yapılacağı tarih belli oldu

    9 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için resmi cenaze töreninin 19 Eylül Pazartesi günü yapılacağı bildirildi. Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

    AJANSLAR
    İşte o tarih

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için resmi cenaze töreninin yapılacağı tarih belli oldu.

    CENAZE TÖRENİ 19 EYLÜL'DE
    Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için cenaze töreninin 19 Eylül'de başkent Londra'daki Westminster Abbey kilisesinde düzenleneceği kaydedildi.

    Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi.

    2 BİN KİŞİLİK ÜST DÜZEY PROTOKOL
    Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

    Bu sabah resmen İngiltere'nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe'nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil edilmesine karar verdi.

    Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.

    Prens William ise Galler Prensi ve Prensesine ait sosyal medya platformlarında paylaştığı notta, dünyanın bir lider, kendisinin ise büyükannesini kaybettiğini belirtti.

    Kral 3. Charles'ın ardından tahtın ilk varisi konumunda olan Prens William, "Bugünün geleceğini biliyordum. Fakat babaannemin olmadığı bir hayatın gerçekliğini hissetmemiz zaman alacaktır. Kral olan babamı elimden gelen her şekilde destekleyerek Kraliçe 2. Elizabeth'in anısını onurlandıracağım." ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK MI?
        Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı hatırlatılarak, İngiltere'ye bir ziyaret yapıp yapmayacağı sorulan Erdoğan, "Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum." yanıtını verdi.

        Sosyal medya üzerinden Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına yönelik taziye mesajı paylaştığını dile getiren Erdoğan, "Ama bütün mesele bizim de kendi programlarımızda bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil. Kendisini tanıyorum. Buckingham Sarayı'nda da 2 kez görüşmemiz oldu. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Dünya Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninin yapılacağı tarih belli oldu
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