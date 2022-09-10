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    • Dünya
    • 10.09.2022 17:03
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    • 10.09.2022 17:14
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    İsveç'ten rezil görüntüler: Terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

    Son dakika haberleri... Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini taahhüt etmişti. Ancak İsveç'ten PKK kampını andıran görüntüler gelmeye devam ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları terörist paçavraları açarak Türkiye aleyhine gösteri yaptı.

    takvim.com.tr
    AA
    PKK’lılar İsveç’te böğürdü

    İskandinavların NATO'ya katılma talebi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

    İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRE DESTEK VERMEYİ KESECEĞİNİ TAAHHÜT ETTİ
    Muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edildi.

    Başkan Erdoğan Muhtıra sonra İsveç ve Finlandiya'nın tavrına göre hareket edileceği gerekirse veto hamlesinin yapılabileceği mesajını vermişti.

    İSVEÇ'TEN SKANDAL GÖRÜNTÜLER
    Yaşananlara rağmen İsveç'ten skandal görüntüler gelmeye debam ediyor.

    İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı.

    Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.

        Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

        TERÖR PAÇAVRASI AÇTILAR
        Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi.

        Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

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