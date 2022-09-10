İsveç'ten rezil görüntüler: Terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

İskandinavların NATO'ya katılma talebi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRE DESTEK VERMEYİ KESECEĞİNİ TAAHHÜT ETTİ
Muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edildi.
Başkan Erdoğan Muhtıra sonra İsveç ve Finlandiya'nın tavrına göre hareket edileceği gerekirse veto hamlesinin yapılabileceği mesajını vermişti.
İSVEÇ'TEN SKANDAL GÖRÜNTÜLER
Yaşananlara rağmen İsveç'ten skandal görüntüler gelmeye debam ediyor.