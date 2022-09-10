"Bosna Kasabı" lakaplı eski Sırp komutan Mladiç hastaneye kaldırıldı

Ratko Mladiç'in oğlu Darko Mladiç, Rus basınına yaptığı açıklamada babasının durumunun ağır olduğunu ifade ederek, "Genel halsizlik, zatürre ve kalp şikayetleri ile cezaevi hastanesine kaldırıldı. Muayenenin devam ettiği, sonuçlar çıkınca bize haber vereceklerini söylediler. Acil nakil talebinde bulundum. Durum ciddi. Sonuçları en geç pazartesi gününe kadar sunacaklarına dair söz aldım" dedi.