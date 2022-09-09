Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles konuştu: William'ı Galler Prensi ilan etti





Ulusumuz 70 yılda büyük bir gelişme gösterdi.

Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak.

Yaşadığımız tüm değişimlere rağmen ulusumuz değerlerini her zaman korumuştur.

Kraliçe'nin büyük bir bağlılıkla gerçekleştirdiği gibi ben de ölene kadar anayasal prensiplerimize bağlı kalacağıma söz veriyorum.

Bu benim ailem için bir değişim zamanı.

Benim eşim Camilla Kraliçe sıfatıyla benim yanımda olacak.

Benim 50 yıldır yaptığım işleri şimdi William yapacak. O da Galler Prensi unvanını alacak. Kate de Galler Prensesi olarak ona destek olmaya devam edecek.

Harry ve Megan kendi yaşamlarını sürdürmeye devam edecek.

Üzüntümüzü unutmayalım ama onun verdiği ışıktan güç alalım.

Sevgili annem! Şunu söylemek istiyorum sana, her şey için sana teşekkür ediyorum.