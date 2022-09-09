Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles konuştu: William'ı Galler Prensi ilan etti

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles halka seslendi.
Charles "Tabii ki hayatım değişecek, şu anda ailem için de bir değişim dönemindeyiz. Eşim Camilia'nın desteğine güveniyorum. Harry ve Meghan'a olan sevgimi de ifade etmek istiyorum. 1 hafta içinde bir araya geleceğiz, sevgili annemin naaşını toprağa vereceğiz. Sevgili anneme şunu söylemek istiyorum: Babamın yanında giderken sadece şunu söylemek istiyorum sana çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Hayatı kısa da olsa uzun da olsa halkına hizmet edeceğinin sözünü verdi.
Hayatı boyunca geleneğe bağlığını gördük. Ülkemizi ve ulusumuzu daha ileriye taşımaya çalıştı.
Majesteleri Kraliçe hem insan olarak hem de halkı için en iyi yapan bir hükümdar olarak karşımıza çıktı.
Kraliçe, ülkemizde olan bütün değerlerini bünyesinde birleştirdi.
Ulusumuz 70 yılda büyük bir gelişme gösterdi.
Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak.
Yaşadığımız tüm değişimlere rağmen ulusumuz değerlerini her zaman korumuştur.
Kraliçe'nin büyük bir bağlılıkla gerçekleştirdiği gibi ben de ölene kadar anayasal prensiplerimize bağlı kalacağıma söz veriyorum.
Bu benim ailem için bir değişim zamanı.
Benim eşim Camilla Kraliçe sıfatıyla benim yanımda olacak.
Benim 50 yıldır yaptığım işleri şimdi William yapacak. O da Galler Prensi unvanını alacak. Kate de Galler Prensesi olarak ona destek olmaya devam edecek.
Harry ve Megan kendi yaşamlarını sürdürmeye devam edecek.
Üzüntümüzü unutmayalım ama onun verdiği ışıktan güç alalım.
Sevgili annem! Şunu söylemek istiyorum sana, her şey için sana teşekkür ediyorum.