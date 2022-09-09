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    • Dünya
    • 09.09.2022 21:30
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    • 09.09.2022 21:31
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    İngiltere'de 2. el bombası! 2. Elizabeth mor elleri sonrası Kral 3. Charles'ın kırmızı ve şiş parmakları tartışma konusu oldu

    Son dakika haberi! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 70 yıl süren tahtta kalma rekoru, büyük oğlu Charles'ın da "İngiltere'de en uzun süre taht bekleyen varis" olmasına neden oldu. Prens Charles, annesi Kraliçesi Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşında tahta geçerek "İngiltere Kralı" oldu. Ancak tıpkı Kraliçe 2. Elizabeth'in olduğu gibi oğlu Kral 3. Charles'ın da sağlık sorunları olabilir. İngiliz basınına yansıyan fotoğraflar sonrası Kral'ın kırmızı ve şiş parmakları sosyal medyaday tartışma konusu oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İngiltere’de 2. el bombası!

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 70 yıl süren tahtta kalma rekoru, büyük oğlu Charles'ın da "İngiltere'de en uzun süre taht bekleyen varis" olmasına neden oldu. Prens Charles, annesi Kraliçesi Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşında tahta geçerek "İngiltere Kralı" oldu.



    KRALİÇE GİBİ KRAL'IN DA SAĞLIK SORUNLARI OLABİLİR
    Ancak tıpkı Kraliçe 2. Elizabeth'in olduğu gibi oğlu Kral 3. Charles'ın da sağlık sorunları olabilir. 3. Charles'ın kırmızı ve şiş parmaklarıyla ilgili spekülasyonlarla internetin patlamasının ardından Chester Üniversitesi Kıdemli Dr Gareth Nye, Kral'ın sağlığı hakkında İngiliz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    BİRDEN FAZLA SEBEBİ OLABİLİR
    Kraliçe'nin 8 Eylül Perşembe günü 96 yaşında Balmoral'daki evinde vefat etmesinden bu yana yeni hükümdarın ellerinin görüntüleri internette dolaşıyor.

        "Bir sürü koşulun" parmakların şişmesine yol açabileceğini söyledi, ancak bazılarının diğerlerinden daha olası olduğunu söyledi.

        65 YAŞ ÜSTÜ İNSANLARI ETKİLER
        Bir olasılık ödem veya sıvı tutulmasıydı. Ödemin vücudun uzuvlarında, bacaklarda ve ayak bileklerinde sıvı tutmaya başladığını ve ayrıca parmakların şişmesine neden olan bir durum olduğunu belirten Dr Nye, "Ödem yaygın bir durumdur ve sıvı kontrolü yeteneği kısıtlı olduğu için çoğunlukla 65 yaş üstü insanları etkiler" dedi.

        ARTRİT OLABİLİR
        Dr Nye'nin söylediği bir başka hastalık ise artrit. Artrit'in 60 yaşın üstünde rastlanan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Nye, "Genellikle eldeki üç ana bölgeyi etkiler, başparmak eklemi veya parmaklardaki eklemler. Parmaklar genellikle sertleşir, ağrılı ve şişer ve ilaç ağrıya yardımcı olsa da şişlik kalabilir. Yaygın olmayan nedenler arasında sıvı tutulmasına yol açan yüksek tuzlu diyet sayılabilir, bazı ilaçlar nadiren tansiyon ilaçları veya steroid ilaçları gibi yan etki olarak şişmeye neden olabilir." ifadelerini kullandı.

        KRALA YOĞUN İLGİ
        Kraliçenin ölüm haberini alan sevenleri de İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nın çevresine çiçek bırakmaya başladı. Yoğun kalabalığın arasına giderek taziyeleri kabul eden Kral 3. Charles, yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılaştı.

        İNGİLTERE YENİ KRAL'INI BÖYLE KARŞILADI | VİDEO İZLE

        Elini öpenlerden fotoğraf çekmeye çalışanlara kadar büyük bir ilgi gören Kral III. Charles, eşiyle birlikte Buckingham Sarayı'na giriş yaptı.

        İNGİLTERE'NİN YENİ KRALI 3. CHARLES KONUŞTU | VİDEO İZLE

        KRAL, OĞLU VE VARİSİ WİLLİAM'I GALLER PRENSİ İLAN ETTİ
        İngiltere Kralı 3. Charles, tahta geçmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, annesinin anısını onurlandırarak, halkına sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeyi vadetti.

        Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından kraliyet ailesinin başına geçen Kral 3. Charles, yaptığı ilk konuşmada, annesinin 1947'de 21. doğum gününde Güney Afrika'nın Cape Town kentinde İngiliz Milletler Topluluğu'na hayatını adamaya söz verdiğini belirtti.

        "Görev için fedakarlık yaptı. İlham verdiği sevgi, hayranlık ve saygı, saltanatına damgasını vurdu. Annemin anısını saygıyla anıyorum ve hizmet hayatını onurlandırıyorum." diye konuşan Kral 3. Charles, annesi tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünyanın hala İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla baş etmekte olduğunu, son 70 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini anımsattı.

        Kral 3. Charles, şöyle devam etti:

        "Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi ben de ciddiyetle yemin ettim. Tanrı, kalan hayatımın sonuna kadar beni ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri desteklemem için görevlendirdi. İngiltere'nin ya da dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, geçmişiniz ya da inancınız ne olursa olsun, size hayatım boyunca olduğu gibi sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeye çalışacağım."

            WİLLİAM, GALLER PRENSİ OLDU
            17 yıl önce evlendiği Camilla'nın Kraliçe olarak halka hizmet etmeye devam edeceğini belirten Kral 3. Charles, oğlu ve varisi William'ın da Cornwall Dükü olarak kendisinin yerine geçtiğini söyledi.

            Kral, William'ı aynı zamanda Galler Prensi olarak ilan ettiğini duyurarak, Galler Prensesi olan eşi Catherine ile üstlendikleri sorumlulukları yerine getireceklerinden emin olduğunu belirtti.

            Kral, küçük oğlu Harry ve eşi Meghan'a da sevgilerini iletti.

            İngiliz monarşisinin en uzun süre taht bekleyen yeni hükümdarı, "Tüm ailem adına, başsağlığı ve desteğiniz için sadece en içten teşekkürlerimi sunabilirim." ifadeleriyle sözlerine son verdi.



            NE OLMUŞTU?
            Buckingham Sarayı'nın İngiltere'nin en uzun süre görev yapan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünü ilan etmesinin ardından dünya basınına yansıyan görüntüler yeniden tartışma konusu olmuştu. İngiltere tahtında en uzun süre oturan hükümdar olan Kraliçe 2. Elizabeth ölümünden 2 gün önce, Boris Johnson'ın yerine başbakanlığa seçilen Liz Truss'a, hükümeti kurma görevini vermişti. O görüşme sonrası basına servis edilen fotoğraflarda Kraliçe'nin elindeki izler ve değişen ten rengi dikkat çekmişti. Takvim.com.tr'nin "Kraliçe'nin eli neden mor?" haberinden 2 gün sonra Elizabeth hayatıı kaybetti.

            İNGİLİZ MONARŞİSİNİN EN UZUN SÜRE TAHT BEKLEYEN YENİ HÜKÜMDARI: KRAL 3. CHARLES
            Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip'in 4 çocuğundan en büyüğü olan İngiltere'nin yeni kralı,14 Kasım 1948'de Buckingham Sarayı'nda dünyaya geldi.

            Kral 6. George'un 1952'de vefat etmesinin ardından Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkmasıyla tam adı Charles Philip Arthur George olan, Kraliçe'nin en büyük oğlu, daha 3 yaşındayken tahtın ilk sıradaki varisi oldu.

            Annesi Kraliçe Elizabeth ve babası Prens Philip, özel öğretmenler tarafından eğitilen tahtın önceki varislerinin aksine, oğullarının okula gitmesi gerektiğine karar verdi. Böylece Kraliyet ailesi üyelerinin uzun yıllar boyunca örgün öğretim dışındaki tutulması uygulamasına da son verildi.

                Charles, ilk olarak başkent Londra'nın batısındaki Hill House School'da eğitim gördü.

                Daha sonra Charles, babası Philip'in de okuduğu, İskoçya'da zorlu ve katı disipliniyle bilinen yatılı okul Gordonstoun'a gönderildi. Sonraki yıllarda bu okulda zorbalığa uğradığını söyleyen ve burada geçirdiği zamanı "cehennem" olarak nitelendiren Charles, bir süre de Avustralya'da eğitim aldı. 1970'de Cambridge'deki Trinity College'da üniversite eğitimini tamamlayan Prens, tahtın ilk üniversite diploması alan varisi oldu.

                Galler Prensi olmaya hazırlanırken Charles, 1969'da Wales University College'da Galler tarihi ve dili konusunda bir yıl eğitim aldı. Charles, mezuniyetinin ardından hem Kraliyet Hava Kuvvetleri hem de Kraliyet Donanması'nda olmak üzere İngiliz ordusunda 7 yıl görev yaptı.

                DİANA İLE DÜĞÜNÜNÜ MİLYONCA İNSAN CANLI YAYINDAN İZLEDİ
                Prens Charles, 1977 yılının kasım ayında tahtın sıradaki varisleri olan Prens William ve Prens Harry'yi dünyaya getirecek olan Leydi Diana ile tanıştı.

                Diana, babasının "Kont" unvanına sahip olması nedeniyle 1975 yılında "Leydi" unvanını alan ve esasında Kraliyet Ailesi ile bağı olan bir isim olmasına rağmen ilerleyen yıllarda ailenin katı ve kontrolcü yapısına karşı belki de ilk ciddi sert duruşu sergiledi ve halktan da büyük destek gördü.

                Prens Charles, Diana ile 29 Temmuz 1981'de Aziz Paul Katedrali'nde evlendi. Çiftin düğününü dünya çapında milyonlarca insan canlı yayından izledi. Diana, kalabalıkları etkileyen cazibesi, hayırsever ve aktivist kimliğiyle dünyanın dört bir yanında çok sevildi.

                Charles ve Diana'nın evliliğinden, 21 Haziran 1982'de Prens William ve 15 Eylül 1984'te Prens Harry dünyaya geldi.

                ÇALKANTILI İLK EVLİLİĞİ
                Çiftin evliliğindeki sorunların medyaya da yansımasıyla Prenses Diana oldukça zor günler geçirdi.

                Dönemin İngiliz medyasında ezici güç sahibi olan tabloid gazetelerinin paparazzi muhabirlerinin, yıllarca köşe kapmaca oynayarak neredeyse nefes aldırmadığı Diana'nın ölümü de yine paparazzilerin amansız kovalamacası nedeniyle olacaktı.

                Diana, 1994'te BBC'ye verdiği bir röportajda, Charles'ın daha sonra ilişkisi olduğunu kabul ettiği Camilla Parker Bowles'a gönderme yaparak "Biz, bu evlilikte üç kişiydik." ifadesini kullandı. Araları zaman içerisinde iyice açılan çift, 1996'de resmen boşandı.

                Prenses Diana, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra 31 Ağustos 1997'de Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

                Charles, uzun süredir ilişkisi bulunan Camilla ile 9 Nisan 2005'te evlendi.

                İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtti.

                    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPTI
                    Charles, görüşlerini kamuoyu önünde tartışmayı reddeden annesinin aksine, iklim değişikliği, yeşil enerji ve alternatif tıp gibi konularda makaleler yazdı ve konuşmalar yaptı.

                    Tropikal ormanların korunması amacıyla internette kampanya başlatan Charles, acil eylem çağrısında bulundu.

                    "MySpace" adlı sitede yayınlanan 90 saniyelik klipte, Charles, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve ormanların yok edilmesinin önüne geçilmesi için Tibetlilerin ruhani lideri Dalay Lama, ünlü futbolcu Pele ve Amerikalı aktör Harrison Ford'la birlikte yer aldı.

                    MODERN BRİTANYA'YI DAHA İYİ TEMSİL ETMEYİ AMAÇLIYOR
                    Charles, Kraliyet çalışanlarının sayısını azaltmayı, masrafları kısmayı ve "modern Britanya'yı daha iyi temsil etmeyi" amaçladığını söylemişti. Ancak diş fırçasına macun sıkmak için bir yardımcısı olduğu iddiaları, eleştiri oklarını kendisine çevirmişti.

                    İngiltere'nin çok kültürlü ve din çeşitliliğine sahip olmasından dolayı Charles, tahta çıkarsa "çok inançlı" bir taç töreni düzenleneceğinin sözünü vermişti.

                    2018'de yayınlanan "Prens, Oğul ve Varis" (Prince, Son and Heir: Charles at 70) isimli belgeselde Charles, Galler Prensi olmanın kral olmaktan farklı olduğunu belirterek kral olarak siyasete müdahale edemeyeceğini ve bu konuda konuşamayacağını dile getirmişti.

                    Hayırseverlik işlerinin yanı sıra suluboya resim yapan Charles, aralarında çocuk öykülerinin de bulunduğu, "The Old Man of Lochnagar", "Harmony: A New Way of Looking at Our World" ve "The Prince's Speech: On the Future of Food" kitaplarının da yazarı.

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                    Haberler Dünya İngiltere'de 2. el bombası! 2. Elizabeth mor elleri sonrası Kral 3. Charles'ın kırmızı ve şiş parmakları tartışma konusu oldu
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