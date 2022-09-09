İngiltere'de 2. el bombası! 2. Elizabeth mor elleri sonrası Kral 3. Charles'ın kırmızı ve şiş parmakları tartışma konusu oldu

ARTRİT OLABİLİR

Dr Nye'nin söylediği bir başka hastalık ise artrit. Artrit'in 60 yaşın üstünde rastlanan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Nye, "Genellikle eldeki üç ana bölgeyi etkiler, başparmak eklemi veya parmaklardaki eklemler. Parmaklar genellikle sertleşir, ağrılı ve şişer ve ilaç ağrıya yardımcı olsa da şişlik kalabilir. Yaygın olmayan nedenler arasında sıvı tutulmasına yol açan yüksek tuzlu diyet sayılabilir, bazı ilaçlar nadiren tansiyon ilaçları veya steroid ilaçları gibi yan etki olarak şişmeye neden olabilir." ifadelerini kullandı.

KRALA YOĞUN İLGİ

Kraliçenin ölüm haberini alan sevenleri de İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nın çevresine çiçek bırakmaya başladı. Yoğun kalabalığın arasına giderek taziyeleri kabul eden Kral 3. Charles, yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılaştı.

İNGİLTERE YENİ KRAL'INI BÖYLE KARŞILADI | VİDEO İZLE

Elini öpenlerden fotoğraf çekmeye çalışanlara kadar büyük bir ilgi gören Kral III. Charles, eşiyle birlikte Buckingham Sarayı'na giriş yaptı.

İNGİLTERE'NİN YENİ KRALI 3. CHARLES KONUŞTU | VİDEO İZLE

KRAL, OĞLU VE VARİSİ WİLLİAM'I GALLER PRENSİ İLAN ETTİ

İngiltere Kralı 3. Charles, tahta geçmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, annesinin anısını onurlandırarak, halkına sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeyi vadetti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından kraliyet ailesinin başına geçen Kral 3. Charles, yaptığı ilk konuşmada, annesinin 1947'de 21. doğum gününde Güney Afrika'nın Cape Town kentinde İngiliz Milletler Topluluğu'na hayatını adamaya söz verdiğini belirtti.

"Görev için fedakarlık yaptı. İlham verdiği sevgi, hayranlık ve saygı, saltanatına damgasını vurdu. Annemin anısını saygıyla anıyorum ve hizmet hayatını onurlandırıyorum." diye konuşan Kral 3. Charles, annesi tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünyanın hala İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla baş etmekte olduğunu, son 70 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini anımsattı.

Kral 3. Charles, şöyle devam etti:

"Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi ben de ciddiyetle yemin ettim. Tanrı, kalan hayatımın sonuna kadar beni ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri desteklemem için görevlendirdi. İngiltere'nin ya da dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, geçmişiniz ya da inancınız ne olursa olsun, size hayatım boyunca olduğu gibi sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeye çalışacağım."