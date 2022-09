İngiltere'de 2. el bombası! 2. Elizabeth mor elleri sonrası Kral 3. Charles'ın kırmızı ve şiş parmakları tartışma konusu oldu

MODERN BRİTANYA'YI DAHA İYİ TEMSİL ETMEYİ AMAÇLIYOR

Charles, Kraliyet çalışanlarının sayısını azaltmayı, masrafları kısmayı ve "modern Britanya'yı daha iyi temsil etmeyi" amaçladığını söylemişti. Ancak diş fırçasına macun sıkmak için bir yardımcısı olduğu iddiaları, eleştiri oklarını kendisine çevirmişti.

İngiltere'nin çok kültürlü ve din çeşitliliğine sahip olmasından dolayı Charles, tahta çıkarsa "çok inançlı" bir taç töreni düzenleneceğinin sözünü vermişti.

2018'de yayınlanan "Prens, Oğul ve Varis" (Prince, Son and Heir: Charles at 70) isimli belgeselde Charles, Galler Prensi olmanın kral olmaktan farklı olduğunu belirterek kral olarak siyasete müdahale edemeyeceğini ve bu konuda konuşamayacağını dile getirmişti.

Hayırseverlik işlerinin yanı sıra suluboya resim yapan Charles, aralarında çocuk öykülerinin de bulunduğu, "The Old Man of Lochnagar", "Harmony: A New Way of Looking at Our World" ve "The Prince's Speech: On the Future of Food" kitaplarının da yazarı.