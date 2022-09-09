Başkan Erdoğan'ın 'tahılın fakir ülkelere gitmediği' açıklaması Rus basınını salladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'dan sevk edilen tahılın fakir ülkeler yerine zengin ülkelere gittiğine yönelik eleştirisi ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hak vermesi, Rus basınında geniş yer buldu.
PUTİN'LE HEM FİKİR
Rusya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Kommersant, "Erdoğan, Ukrayna tahılının fakir ülkelere gitmediği konusunda Putin'le hemfikir" başlığıyla yayınladığı haberde, Başkan Erdoğan'ın Rus tahılına yönelik zorlukların da sürdüğüne yönelik değerlendirmeleri detaylıca aktarıldı.
Ülkenin tirajı yüksek bir başka gazetesi İzvestiya ise haberi "Erdoğan, Ukrayna'dan fakir ülkelere tahıl sevk edilmediği konusunda Putin'e katıldı" başlığıyla okuyucularına aktardı.
SEMERKANT'TA GÖRÜŞÜCEKLER
Başkan Erdoğan'ın, Putin'in, tahılın Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere gittiği konusunda endişe duyduğuna yönelik ifadelerine yer verilen haberde, Türk liderin Rus mevkidaşıyla bu konuyu Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşmeyi planladığı bilgisi de paylaşıldı.