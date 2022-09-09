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    • Dünya
    • 09.09.2022 13:49
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    • 09.09.2022 13:49
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    Başkan Erdoğan'ın 'tahılın fakir ülkelere gitmediği' açıklaması Rus basınını salladı

    Türkiye arabuluculuğuyla tahıl krizinde çözüm bulundu. İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza törennin ardından Ukrayna limanında tahıl yüklü gemiler peş peşe denize açıldı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl sevkiyatının sadece zengin ülkelere yapıldığına dair eleştirilerde bulundu. Başkan Erdoğan'da Balkan ülkeleri ziyaretinde Putin'in eleştirilerine destek verdi. Erdoğan'ın desteği Rus basınında büyük yankı getirdi.

    Erdoğan’ın açıklaması Rus basınında geniş yer buldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'dan sevk edilen tahılın fakir ülkeler yerine zengin ülkelere gittiğine yönelik eleştirisi ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hak vermesi, Rus basınında geniş yer buldu.

    PUTİN'LE HEM FİKİR
    Rusya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Kommersant, "Erdoğan, Ukrayna tahılının fakir ülkelere gitmediği konusunda Putin'le hemfikir" başlığıyla yayınladığı haberde, Başkan Erdoğan'ın Rus tahılına yönelik zorlukların da sürdüğüne yönelik değerlendirmeleri detaylıca aktarıldı.

    Ülkenin tirajı yüksek bir başka gazetesi İzvestiya ise haberi "Erdoğan, Ukrayna'dan fakir ülkelere tahıl sevk edilmediği konusunda Putin'e katıldı" başlığıyla okuyucularına aktardı.

    SEMERKANT'TA GÖRÜŞÜCEKLER
    Başkan Erdoğan'ın, Putin'in, tahılın Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere gittiği konusunda endişe duyduğuna yönelik ifadelerine yer verilen haberde, Türk liderin Rus mevkidaşıyla bu konuyu Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşmeyi planladığı bilgisi de paylaşıldı.

        Rus haber ajansı TASS'ın da "Erdoğan, Ukrayna'dan sevk edilen tahılın gelişen ülkelere gitmesi sorun olduğu konusunda Putin'e katılıyor" başlığıyla aktardığı haberde, Türkiye'nin Rus tahılının da dünya pazarlarına ulaşması gerektiği görüşünde olduğuna yönelik ifadeleri de yer aldı.

        ZENGİN ÜLKELERE GİDİYOR
        Rus RBK gazetesinin de manşetten "Erdoğan tahılın zengin ülkelere gittiği konusunda Putin'e katıldı" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın, "Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil." ifadeleri ön plana çıkartıldı.

        Putin, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, Avrupa'yı Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatları konusunda sömürgecilikle suçlayarak "Bu yönde giden tahıl ve diğer gıdaların rotasını sınırlamayı değerlendirmek gerekiyor. Bu konuyu kesinlikle Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare edeceğim." diye konuşmuştu.
            Kardeşlerim
            Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın 'tahılın fakir ülkelere gitmediği' açıklaması Rus basınını salladı
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