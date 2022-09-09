Başkan Erdoğan'ın 'tahılın fakir ülkelere gitmediği' açıklaması Rus basınını salladı

ZENGİN ÜLKELERE GİDİYOR

Rus RBK gazetesinin de manşetten "Erdoğan tahılın zengin ülkelere gittiği konusunda Putin'e katıldı" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın, "Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil." ifadeleri ön plana çıkartıldı.