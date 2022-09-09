AB’deki enerji krizinde flaş karar!

AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.
AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti.
RUSYA DOĞAL GAZ AKIŞI SÜRESİZ DURDURMUŞTU
Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurmuştu.
LEYEN RUSYA DOĞAL GAZ PİYASALARINI AKTİF OLARAK MANİPÜLE ETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor." demişti. Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söylemişti.
Von der Leyen, 7 Eylül'de Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı atacakları adımlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Avrupa'nın olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğuna işaret eden von der Leyen, "Rusya, doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor. Rusya'nın gaz piyasasındaki manipülasyonunun elektrik piyasası üzerinde de etkileri olduğunu görüyoruz." diye konuştu.