Yaşlı kadın ailesine yük olmamak için intihar girişiminde bulundu

Tayland'da 81 yaşındaki kadın, ailesine yük olmamak için evden kaçıp nehre atlayarak intihar etmek istedi. Saatlerce nehirde sürüklenen kadın, yaklaşık 4 saat sonra balıkçılar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı
KAYBOLDUĞU SANILDI
Tayland'da salı günü Ayutthaya şehrinde Chao Phraya Nehri'nin kıyısındaki bir köyde yaşayan ve kaybolduğu sanılan 81 yaşındaki kadın, yaşadığı bölgenin yaklaşık 20 kilometre uzaklığında 4 saat sonra nehirde bulundu.
Yaşlı kadın, verdiği ilk ifadede nehre intihar amaçlı atladığını ancak boğulmadığını belirtti.
NEHİR BOYUNCA SÜRÜKLENDİ
Sağlık problemleri nedeniyle ailesine yük olmak istemediğini ve bu yüzden intihar girişiminde bulunduğunu belirten kadın, şiddetli dalgalar nedeniyle nehir boyunca sürüklendiğini ifade etti.
BALIKÇILAR KURTARDI
Daha sonra nehirdeki balık ağlarına takılan ve dubalara tutunduğunu anlatan yaşlı kadın, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.