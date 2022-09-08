Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.09.2022 11:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2022 11:45
    ABONE OL

    Yaşlı kadın ailesine yük olmamak için intihar girişiminde bulundu

    Tayland'da 81 yaşındaki kadın, ailesine yük olmamak için nehre atlayarak hayatına son vermek istedi. 4 saat boyunca nehirde sürüklenen yaşlı kadın, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Ailesine yük olmamak için ölmek istedi

    Tayland'da 81 yaşındaki kadın, ailesine yük olmamak için evden kaçıp nehre atlayarak intihar etmek istedi. Saatlerce nehirde sürüklenen kadın, yaklaşık 4 saat sonra balıkçılar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

    KAYBOLDUĞU SANILDI
    Tayland'da salı günü Ayutthaya şehrinde Chao Phraya Nehri'nin kıyısındaki bir köyde yaşayan ve kaybolduğu sanılan 81 yaşındaki kadın, yaşadığı bölgenin yaklaşık 20 kilometre uzaklığında 4 saat sonra nehirde bulundu.

    Yaşlı kadın, verdiği ilk ifadede nehre intihar amaçlı atladığını ancak boğulmadığını belirtti.

    NEHİR BOYUNCA SÜRÜKLENDİ
    Sağlık problemleri nedeniyle ailesine yük olmak istemediğini ve bu yüzden intihar girişiminde bulunduğunu belirten kadın, şiddetli dalgalar nedeniyle nehir boyunca sürüklendiğini ifade etti.

    BALIKÇILAR KURTARDI
    Daha sonra nehirdeki balık ağlarına takılan ve dubalara tutunduğunu anlatan yaşlı kadın, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadın, ailesi tarafından alınarak evine götürüldü.

        İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ
        Kendisini almaya gelen kızı ise nehir kenarında yaşadıklarını ve annesinin sağlık problemleri nedeniyle daha önce de intihar planını dile getirdiğini, bu nedenle kaybolduğunu öğrendiklerinde ilk olarak nehre baktıklarını söyledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100’e ulaşacak
        Haberler Dünya Yaşlı kadın ailesine yük olmamak için intihar girişiminde bulundu
            SON DAKİKA