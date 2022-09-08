Yaşlı kadın ailesine yük olmamak için intihar girişiminde bulundu

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadın, ailesi tarafından alınarak evine götürüldü.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Kendisini almaya gelen kızı ise nehir kenarında yaşadıklarını ve annesinin sağlık problemleri nedeniyle daha önce de intihar planını dile getirdiğini, bu nedenle kaybolduğunu öğrendiklerinde ilk olarak nehre baktıklarını söyledi.