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    • Dünya
    • 08.09.2022 18:14
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    • 08.09.2022 18:15
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    Portekiz'in NATO'ya gönderdiği gizli belgelerin çalındığı ve internette satıldığı belirtildi

    Portekiz'in NATO'ya gönderdiği yüzlerce gizli belgenin siber saldırıyla çalındığı ve internet ortamında satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

    NATO’nun yüzlerce gizli belgesi çalındı

    Portekiz'in Diario de Noticias gazetesinin haberinde, Portekiz Genelkurmay Başkanlığı ve Askeri İstihbarat birimine ait olup NATO'ya gönderilen çok sayıda gizli belgenin çalındığı ve internetteki "karanlık sitelerde" satıldığı belirtildi.

    Olayın ABD istihbaratı tarafından ortaya çıkarıldığı ve geçen ay ABD'nin Lizbon Büyükelçiliği aracılığıyla Portekizli makamlara iletildiği kaydedildi.

    Gazeteye konuşan kimliği açıklanmayan bir kaynak, "Bu tür belgeleri tespit etmek için programlanmış BOT'lar (internet robotu) tarafından gerçekleştirilen uzun süreli ve tespit edilemez bir siber saldırıydı." değerlendirmesinde bulundu.

    Hükümetin, Portekiz Savunma Bakanlığı bünyesindeki Silahlı Kuvvetler, Genelkurmay ve Askeri İstihbarat birimlerini hedef alan siber saldırılara karşı geniş çaplı soruşturma başlattığı ifade edildi.

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    Haberler Dünya Portekiz'in NATO'ya gönderdiği gizli belgelerin çalındığı ve internette satıldığı belirtildi
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