Milyonluk şirketin varisi Eliza Fletcher mesaj için öldürüldü

ABD'de günlerdir konuşulan Eliza Fletcher'ın kaçırılma olayı, acı sonla bitti... 34 yaşındaki Fletcher, 2 Eylül'de spor yaparken kayboldu. Kamera görüntülerini araştıran ekipler genç kadının bir kişi tarafından zorla cipe bindirildiğini saptadı. Bu görüntüden yola çıkan ekipler, çalışmaları yoğunlaştırdı. Dedektifler ihbar üzerine apartmana baskın yaptı. Apartmanın bahçesinde talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Zanlı ise daha önce cinayetten hüküm giymiş 38 yaşındaki Cleotha Abston'dı. Zanlı, Fletcher'ı kaçırıp öldürmekle suçlandı. Avukat tutamayacağını açıklaması üzerine kendisine kamu avukatı atanan Abston'ın yargılanmasına dün başlandı. Olayla ilgili çelişkili ifadeler veren sanıkla ilgili ilginç iddialar da ortaya atıldı. Cleotha Abston'ın farklı kimliklerle birçok kişinin kiralık katili olduğu iddialar arasında yer aldı. Ancak aileye yakın kaynakların iddiası ise ilginçti. Genç kadının, yeni sektörlere girmeyi planlayan ailesini korkutmak için öldürülmüş olabileceği belirtildi.

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