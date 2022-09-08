Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklamada, "Liderliği ve bağlılığı nedeniyle dünya çapında takdir edilen Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından dolayı derinden üzüldüm. Benim için iyi bir arkadaştı. BM'nin onlarca yıllık değişimi boyunca güven verici bir varlık gösterdi. Onun ömrü boyunca sarsılmaz bağlılığı hep hatırlanacak" ifadeleri kullanıldı.