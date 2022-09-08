Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle bugün öğlen saatlerinde tıbbi gözetim altına alınmasının ardından hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından çok sayıda dünya lideri Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı yayınladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklamada, "Liderliği ve bağlılığı nedeniyle dünya çapında takdir edilen Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından dolayı derinden üzüldüm. Benim için iyi bir arkadaştı. BM'nin onlarca yıllık değişimi boyunca güven verici bir varlık gösterdi. Onun ömrü boyunca sarsılmaz bağlılığı hep hatırlanacak" ifadeleri kullanıldı.
"KALPLERİN KRALİÇESİNİ ANIYORUM"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yayınladığı taziye mesajında, ''Kraliçe II. Elizabeth, İngiliz ulusunun devamlılığını ve birliğini 70 yıldan uzun bir süre boyunca sağladı. Fransa'nın bir dostu, ülkesinde ve asrında kalıcı bir iz bırakan, kalplerin Kraliçesini anıyorum" dedi.