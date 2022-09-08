Kiev'e sürpriz ziyaret: ABD'den Ukrayna ve komşularına 2 milyar dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington yönetiminin Rusya'nın saldırı tehdidinde olan 18 komşusu ve Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planladığını açıkladı.

KONGRE'Yİ BİLGİLENDİRDİ

Blinken, Polonya ziyaretinin ardından başkent Kiev'e yaptığı sürpriz ziyarette Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi.

Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile başkentte yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna ve Rusya'nın saldırı tehdidinde olan 18 komşusuna uzun vadede 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planladığına dair Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.