Rus güçleri, Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu

Sinegubo, atılan roketlerden birinin iki katlı bir iş merkezine isabet ettiğini, yakındaki bir oto yıkamacıda da yangın çıktığını, diğer roketin ise yakındaki bir yola düştüğünü aktardı.

Çevredeki dükkanlar ve araçlarda hasar oluştuğunu dile getiren Sinegubo, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Ukrayna polisi, sabah erken saatlerde olay yerine gelerek incelemeler yaptı.