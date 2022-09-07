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    Gazı kapatan Rusya'dan Avrupa'ya reklamlı gönderme

    Rusya, Avrupa'nın gazını kesti. “Arızayı” bahane etti. “Suçlu Siemens” dedi. Yine de yetinmedi! Bir reklam hazırlayıp Avrupa'yı buzlar altında gösterdi. Resmen dalga geçti.

    Sinir gazı!

    Moskova, gazaba doymadı! Şalterleri kapattı. Avrupa'yı gazsız bıraktı. Suçu "Siemens"e attı. "Arızayı onaramadılar" diye bahaneler sıraladı. Ama bununla da kalmadı. Bir reklam filmi hazırladı.



    Görüntülerde Gazprom'un ibreleri sıfıra dayandı. AB bayrağı dalgalandı. Avrupa buzlar altında kaldı. Arkadan da "Kış büyük olacak" şarkısı çaldı. Reklamı gören Avrupalı'yı korku sardı.



    "Kış büyük olacak'" şarkısını, suikasta kurban giden Darya Dugina'nın arkadaşı Varvara Vizbor (üstte) seslendiriyor.

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    Haberler Dünya Gazı kapatan Rusya'dan Avrupa'ya reklamlı gönderme
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