Gazı kapatan Rusya'dan Avrupa'ya reklamlı gönderme

Moskova, gazaba doymadı! Şalterleri kapattı. Avrupa'yı gazsız bıraktı. Suçu 'Siemens'e attı. 'Arızayı onaramadılar' diye bahaneler sıraladı. Ama bununla da kalmadı. Bir reklam filmi hazırladı. Görüntülerde Gazprom'un ibreleri sıfıra dayandı. AB bayrağı dalgalandı. Avrupa buzlar altında kaldı. Arkadan da 'Kış büyük olacak' şarkısı çaldı. Reklamı gören Avrupalı'yı korku sardı. 'Kış büyük olacak'' şarkısını, suikasta kurban giden Darya Dugina'nın arkadaşı Varvara Vizbor (üstte) seslendiriyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN