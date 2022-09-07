Avrupa'da sağlık sistemi kokuştu: Milyonlar bekleme listesinde, tedavi olmak isteyenler rüşvet veriyor...

Avrupalıların neredeyse yüzde 4'ü kendilerinden rüşvet istendiğini bildirirken bu oran, 2013'ten bu yana yaklaşık yüzde 14 arttı.

EN YÜKSEK RÜŞVET DOĞU AVRUPA'DA

Rüşvetin her zaman en yüksek düzeyde olduğu Doğu Avrupa'da 2019'da nüfusun yüzde 5,5'inden gayriresmi ödeme yapması istendi. Ancak bu ülkelerde böyle ödemeler için talepler 2013'ten bu yana yaklaşık yüzde 8 düştü ve en büyük düşüşler Litvanya, Romanya ve Slovakya'da kaydedildi.

Endişe verici eğilim ise daha batıda gözlemlendi. Almanya dışındaki her ülke 2013 ile 2019 arasında artış rapor etti.