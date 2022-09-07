AB'den Rusya'ya şok suçlama: Moskova doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor

Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor." dedi.

TAVAN FİYAT TEKLİF EDECEĞİZ

Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi.



Leyen'in açıklamalarından satır başları;



"Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz. Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz."