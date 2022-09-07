Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.09.2022 13:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2022 13:51
    ABONE OL

    AB'den Rusya'ya şok suçlama: Moskova doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor

    Son dakika haberi! Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor." dedi. Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AB’den şok suçlama! Rusya manipüle ediyor

    Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor." dedi.

    TAVAN FİYAT TEKLİF EDECEĞİZ
    Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi.


    Leyen'in açıklamalarından satır başları;

    "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz. Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Putin’den ’Tahıl Koridoru’ mesajı!
    Haberler Dünya AB'den Rusya'ya şok suçlama: Moskova doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor
        SON DAKİKA