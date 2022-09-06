UAEA'dan flaş Zaporijya raporu: Acilen ara tedbirler alınmalı





Raporda, UAEA'nın tesisin güvenli ve emniyetli şekilde çalışması için gereken tüm dış kuruluşlarla internet veya uydu iletişimi de dahil güvenilir ve yedekli iletişim araçlarının ve kanallarının sağlanması tavsiye edildi.



Uzmanların ön taraftaki santralde büyük hasar tespit ettiği belirtilen raporda, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin çevresinde oluşturulacak güvenlik bölgesinde çatışmaların durdurulması çağrısında bulunuldu.



"UAEA, tesise ve ilgili tesislere daha fazla zarar gelmemesi için sahada ve çevresinde bombardımanın derhal durdurulmasını tavsiye ediyor" ifadeleri kullanılan raporda, "Bu, ilgili tüm tarafların bir nükleer güvenlik ve güvenlik koruma bölgesi oluşturulması konusunda anlaşmasını gerektiriyor" denildi.