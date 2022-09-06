DEAŞ gelini Şamima Begüm'den kan donduran itiraflar

15 yaşındaydı ve tüm dünyanın gözü onun üzerindeydi. Bangladeş kökenli ailesinin uyarılarına rağmen doğup büyüdüğü Londra'yı terk etti ve Suriye'ye kaçtı. Herkes onu konuşuyordu. Bir teröristle evlenip Suriye'ye giden 15 yaşındaki genç kız DEAŞ'a katılmıştı. Başta ülkesi olmak üzere tüm dünyayı şoke eden genç kız için 'DEAŞ'ın gelini' lakabı takılmıştı artık. Bir anda uluslararası basının gözdesi haline gelmişti. İngiltere vatandaşlığından çıkartıldı, üç çocuğunu da DEAŞ kampında kaybetti. 21 yaşındayken yaşadığı dönüşümle herkesi bir kez daha şaşırtan Şamima Begüm yine gündemde. Sebebi ise ünlü bir İngiliz gazetecinin genç kadın hakkındaki iddiaları. Belgesel yönetmeni Andrew Drury'nin Begüm hakkında söyledikleri İngiltere'yi ayağa kaldırdı.
15 YAŞINDAYKEN KARARINI VERDİ
Milliyet'te yer alan habere göre, 25 Ağustos 1999'da İngiltere'de dünyaya gelen Şamima Begüm, sakin bir çocukluk geçirdi. Ailesi Bangladeş kökenli olan Begüm, küçük yaşlardan itibaren dindar biri olarak yetiştirildi. Londra'nın doğusundaki Bethnal Green Academy'de orta öğrenimini tamamlayan Begüm'ün adını tüm dünyaya duyuran ve onu 'olayların kadını' yapan olay ise Şubat 2015 yılında meydana geldi. Henüz 15 yaşındaydı. Yakın arkadaşları Amira Abase ve Kadiza Sultana ile birlikte kararını verdi ve üçü hep birlikte ülkeyi terk etme kararı aldı. İstikamet Suriye'ydi.
Yaşları birbirine yakın olan üç genç kızın Suriye yolculuğu turistik bir geziden ibaret değildi. Onlar Suriye'ye yaşamak için gidiyorlardı. Hiçbir kimseye haber vermeden ülkelerinden kaçan üçlünün havalimanındaki telaşlı hareketleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Hem gergin hem de heyecanlıydılar. Yaptıkları Suriye yolculuğunun detayları ise kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı. Aralarında Şamima Begüm'ün de olduğu üç genç kız, bu yolculuğu terör örgütü DEAŞ'a katılmak için yapacaklardı. Şamima Begüm'ün hayatında artık hiçbir şey aynı kalmayacaktı.
SÖZLERİ İNGİLTERE'Yİ İKİYE BÖLDÜ
Şamima Begüm, DEAŞ'lı bir teröristle evlenmiş ve kısa zaman içinde hamile kalmıştı. Çocuğu dünyaya geldi ancak açlık ve hastalık sebebiyle bebeğini kaybetti. Kısa bir zaman sonra tekrar hamile kaldı. Ancak bu çocuğunu da yine benzer sebeplerden ötürü kaybetti. İki çocuğunu da peş peşe kaybeden Begüm, ülkesi İngiltere'de ise basının ilgi odağı haline geldi. Takvimler 2019'u gösterdiğinde ise Begüm'ün hayatı dramatik bir şekilde bir kez daha değişime uğradı. Begüm, Suriye'de DEAŞ'lıların tutulduğu bir kampta bulundu. Artık 19 yaşına gelmişti ve daha sonra kaybedeceği üçüncü çocuğuna hamileydi. Ancak Begüm artık DEAŞ'ın sonunun geldiğini düşünüyor ve İngiltere'ye dönmek istiyordu.