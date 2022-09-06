DEAŞ gelini Şamima Begüm'den kan donduran itiraflar

15 YAŞINDAYKEN KARARINI VERDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, 25 Ağustos 1999'da İngiltere'de dünyaya gelen Şamima Begüm, sakin bir çocukluk geçirdi. Ailesi Bangladeş kökenli olan Begüm, küçük yaşlardan itibaren dindar biri olarak yetiştirildi. Londra'nın doğusundaki Bethnal Green Academy'de orta öğrenimini tamamlayan Begüm'ün adını tüm dünyaya duyuran ve onu 'olayların kadını' yapan olay ise Şubat 2015 yılında meydana geldi. Henüz 15 yaşındaydı. Yakın arkadaşları Amira Abase ve Kadiza Sultana ile birlikte kararını verdi ve üçü hep birlikte ülkeyi terk etme kararı aldı. İstikamet Suriye'ydi.

Yaşları birbirine yakın olan üç genç kızın Suriye yolculuğu turistik bir geziden ibaret değildi. Onlar Suriye'ye yaşamak için gidiyorlardı. Hiçbir kimseye haber vermeden ülkelerinden kaçan üçlünün havalimanındaki telaşlı hareketleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Hem gergin hem de heyecanlıydılar. Yaptıkları Suriye yolculuğunun detayları ise kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı. Aralarında Şamima Begüm'ün de olduğu üç genç kız, bu yolculuğu terör örgütü DEAŞ'a katılmak için yapacaklardı. Şamima Begüm'ün hayatında artık hiçbir şey aynı kalmayacaktı.