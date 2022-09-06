Belçika, sömürge döneminin izlerini silmek için Burundi'ye heyet gönderdi

Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro, yaptığı açıklamada, Belçika parlamentosunun gönderdiği resmi heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Heyetle Belçika'nın sömürge geçmişine ilişkin konuların ele alınacağını belirten Shingiro, "Bu acılı geçmişe soğukkanlılıkla yaklaşmalıyız, uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarımıza kalıcı bir çözüm bulmak için tabularımızdan uzaklaşarak konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Belçika son dönemde ülkenin sömürge geçmişiyle yüzleşmek için resmi adımlar atıyor.

Belçika Kralı Philippe, sömürge döneminin izlerini silme umuduyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 8 Haziran 2022'de resmi ziyarette bulunmuştu.

Kral Philippe, Kongolu yetkililerin beklentilerinin aksine özür dilememiş ama, "Kongoluların ve hala acı çeken bütün herkesin huzurunda, geçmişteki yaralar için en derin pişmanlığımı yenilemek istiyorum." ifadesini kullanmıştı.