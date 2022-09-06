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    • Dünya
    • 07.09.2022 00:05
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    • 07.09.2022 00:06
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    Belçika, sömürge döneminin izlerini silmek için Burundi'ye heyet gönderdi

    Belçika, Burundi’deki sömürge geçmişi ve sonuçlarını tartışmak için ülkeye resmi bir heyet gönderdi. 8 Haziran 2022'de de Belçika Kralı Philiippe, sömürge döneminin izlerini silmek için Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunmuştu.

    Belçika sömürge geçmişi için Burundi’ye heyet yolladı

    Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro, yaptığı açıklamada, Belçika parlamentosunun gönderdiği resmi heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

    Heyetle Belçika'nın sömürge geçmişine ilişkin konuların ele alınacağını belirten Shingiro, "Bu acılı geçmişe soğukkanlılıkla yaklaşmalıyız, uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarımıza kalıcı bir çözüm bulmak için tabularımızdan uzaklaşarak konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Belçika son dönemde ülkenin sömürge geçmişiyle yüzleşmek için resmi adımlar atıyor.

    Belçika Kralı Philippe, sömürge döneminin izlerini silme umuduyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 8 Haziran 2022'de resmi ziyarette bulunmuştu.

    Kral Philippe, Kongolu yetkililerin beklentilerinin aksine özür dilememiş ama, "Kongoluların ve hala acı çeken bütün herkesin huzurunda, geçmişteki yaralar için en derin pişmanlığımı yenilemek istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

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