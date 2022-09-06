Almanya'da enerji krizi büyüyor: İki nükleer santral acil durum rezervi olarak yedekte tutulacak

"EN KÖTÜSÜNÜ BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"



Olabileceklerin en kötüsünden yola çıktıklarını dile getiren Habeck, "En iyisini umabileceğimiz bir durumda değiliz, en kötüsünü beklemek zorundayız" ifadelerini kullanarak, "Her zaman megavat saat gaz başına 300 avronun aşırı bir senaryo olduğunu düşündük. Son haftalarda fiyat 300 avronun üzerine çıktı ve arada 350 avroluk zirveler yaşadık" dedi.



Alman nükleer santrallerinin çalışmaya devam edebilmesi için yasada bir değişiklik yapılması gerektiğini söyleyen Habeck, Almanya'da kalan son 3 nükleer santralin kalıcı olarak daha uzun süre işletilmesini reddetti. Nükleer enerjinin ortadan kaldırılması gerektiğine değinen Habeck, "Atom Enerjisi Yasasında düzenlendiği gibi nükleer enerjinin aşamalı olarak kaldırılmasına bağlıyız" dedi.



KRİZ NASIL BAŞLADI?

Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Bunun için Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde yüksek doğal gaz ve elektrik faturalarını hafifletmek için fatura desteği ve tasarruf gibi çeşitli tedbirlerin yanı sıra Almanları mümkün olduğunca fazla enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

Hükümet, enerji krizini daha da hafifletmek için temel enerji ve çevre politikalarının birçoğunu gevşetmeyi planlanıyor.

