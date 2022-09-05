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    Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya’yı yıktı! Petrol fiyatlarındaki yükselişe halk isyan bayrağı açtı

    Almanya’nın yeni gündemi artan akaryakıt fiyatları. Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya’yı yıktı! Artan enerji fiyatları cep yaktı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halk isyan bayrağını açtı.

    Aman petrol!

    Rusya-Ukrayna savaşı, dünyanın dengesini değiştirdi. Rusya lideri Putin, kendisine yaptırım uygulayan AB ülkelerine karşı harekete geçti. Önceki gün Gazprom, AB'ye tüm gaz akışını kesti! Kemer sıkmaya başlayan Avrupa'dan birbiri ardına tedbir geldi. Yükselen enerji fiyatları nedeniyle yönetimin 1 Haziran-31 Ağustos arasında uyguladığı vergi indirimi de sona erdi. Yakıt fiyatlarındaki ani yükseliş, Almanları şoke etti! Alman gazetesi Bild, yaşanan artışı "Böyle bir fiyat şoku daha önce hiç yaşanmadı" diyerek yaşanan durumu manşete çekti! Haberde, sürücülerin istasyonlarda ortaya çıkan manzaraya tepkili olduğu belirtildi. Dortmund'da yaşayan 29 yaşındaki İlhami Saf, "Nasıl oluyor da Çek Cumhuriyeti'nde 1.40 euro öderken, burada 2.20 euro ödüyoruz? Politikacıların bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor" dedi. Öğretmen Mandy Wolf, "Son aylarda fiyatlar sürekli yükseliyor. Ben arabama bağımlıyım. Fiyatlar yüzünden onu kaybedemem" dedi.



    Münih'ten 69 yaşındaki kurye sürücüsü Zmire Ante, "Petrol şirketlerinin hepsi suçlu. O kadar pahalı değil ama yine de fiyatları yükseltiyorlar. Ben bir kurye şoförüyüm ve aracımı kullanmam gerekiyor. Destek bekliyoruz" dedi.



    Gurbetçi İlhami Saf da akaryakıt fiyatlarından şikayet etti.



        KRİZ, BILD'İN MANŞETİNDEN DÜŞMEDİ
        Almanya'nın yaşadığı enerji krizi, basının da manşetlerinden düşmedi. BİLD, tasarruf tedbirlerinin ardından patlayan petrol fiyatlarını gündeme getirdi. Akaryakıt istasyonlarındaki vatandaşların görüşlerine yer verdi.



        Kamyon şoförü Mark Grap, fiyatlara tepki gösterdi. "Bu fiyatlar sinir bozucu, cüzdanımız eriyor" dedi.

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        Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya’yı yıktı! Petrol fiyatlarındaki yükselişe halk isyan bayrağı açtı
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