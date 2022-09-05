Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya’yı yıktı! Petrol fiyatlarındaki yükselişe halk isyan bayrağı açtı

Rusya-Ukrayna savaşı, dünyanın dengesini değiştirdi. Rusya lideri Putin, kendisine yaptırım uygulayan AB ülkelerine karşı harekete geçti. Önceki gün Gazprom, AB'ye tüm gaz akışını kesti! Kemer sıkmaya başlayan Avrupa'dan birbiri ardına tedbir geldi. Yükselen enerji fiyatları nedeniyle yönetimin 1 Haziran-31 Ağustos arasında uyguladığı vergi indirimi de sona erdi. Yakıt fiyatlarındaki ani yükseliş, Almanları şoke etti! Alman gazetesi Bild, yaşanan artışı "Böyle bir fiyat şoku daha önce hiç yaşanmadı" diyerek yaşanan durumu manşete çekti! Haberde, sürücülerin istasyonlarda ortaya çıkan manzaraya tepkili olduğu belirtildi. Dortmund'da yaşayan 29 yaşındaki İlhami Saf, "Nasıl oluyor da Çek Cumhuriyeti'nde 1.40 euro öderken, burada 2.20 euro ödüyoruz? Politikacıların bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor" dedi. Öğretmen Mandy Wolf, "Son aylarda fiyatlar sürekli yükseliyor. Ben arabama bağımlıyım. Fiyatlar yüzünden onu kaybedemem" dedi.