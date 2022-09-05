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    • Dünya
    • 05.09.2022 14:39
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    • 05.09.2022 14:47
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    İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu

    Son dakika haberi! İngiltere'de Muhafazakar Parti’nin başkanlık yarışında sona gelindi. Parti üyelerinin oy verme işlemi sonucu İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu. Truss, "Çalışmalarımda enerji ve ekonomi sorunlarına odaklanacağım" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İngiltere’nin yeni Başbakanı belli oldu

    İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin başkanlık yarışında sona gelindi. Parti üyelerinin oy verme işlemi sonucu İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu.

    LİZ TRUSS KİMDİR?
    46 yaşındaki Dışişleri Bakanı Truss, açık sözlülüğü ve siyasetteki savaşçı tarzı ile Muhafazakar Parti üyeleri arasında hayli popüler.

    Sosyal medya hesaplarından yayımladığı özel fotoğraflarıyla kimi zaman eleştirilen, hatta Uluslararası Ticaret Bakanlığını "Instagram Bakanlığına" çevirmekle suçlanan Liz Truss, bu eleştirilere kulak asmıyor.

    Verdiği pozlar Margaret Thatcher'a benzetiliyor.

        LIZ TRUSS'ÜN POLİTİKALARI DA THATCHER'I ANDIRIYOR
        Truss, düşük vergi, bürokrasinin azaltılması, kamu sektörünün küçültülmesi ve işçi haklarının azaltılmasını savunuyor, tam anlamıyla serbest piyasa ideolojisine dönüşü ve asgari devlet müdahalesini istiyor.


        BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?
        5 Temmuz günü İngiltere'de başlayan siyasi kriz, 7 Temmuz günü Başbakan Boris Johnson'ın istifası ile sona erdi. Kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası "parti kontrolünü kaybettiği" için görevi bırakma çağrısı yapılan Johnson için süreci başlatan başbakana yakın iki bakanın istifası olmuştu.

        Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, istifa mektupları ile kabinedeki görevlerinden ayrıldıklarını açıklarken, Sunak istifa mektubunda, "İngiltere halkı hakkı olan şekilde hükümetin düzgün, ciddi ve yetkin bir şekilde yönetilmesini bekliyor" demişti.

        TACİZ SUÇLAMASI
        İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yakın iki ismin istifalarını tetikleyen durum ise Johnson'ın tacizle suçlanan parti yöneticisi Chris Pincher hakkında hata yaptığını kabul etmesi olmuştu.

            Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yönetici yardımcısı Chris Pincher hakkında çıkan taciz iddiaları üzerine görevinden istifa etmiş, Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanmıştı.

            PARTİ SKANDALI YAŞANMIŞTI
            Johnson'ın başbakanlığı bırakma noktasına gelmesinde son olarak ise corona virüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Ofisi'nde kendisi için verilen doğum günü etkinliğine katıldığını kabul etmesi olmuştu.

            Hükümeti tarafından konulan kuralları çiğneyen Johnson, para cezasına çarptırılmış, başbakan uzun süre reddettiği olayla ilgili kamuoyundan özür dilemişti.

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