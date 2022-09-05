İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin başkanlık yarışında sona gelindi. Parti üyelerinin oy verme işlemi sonucu İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu.
LİZ TRUSS KİMDİR?
46 yaşındaki Dışişleri Bakanı Truss, açık sözlülüğü ve siyasetteki savaşçı tarzı ile Muhafazakar Parti üyeleri arasında hayli popüler.
Sosyal medya hesaplarından yayımladığı özel fotoğraflarıyla kimi zaman eleştirilen, hatta Uluslararası Ticaret Bakanlığını "Instagram Bakanlığına" çevirmekle suçlanan Liz Truss, bu eleştirilere kulak asmıyor.
Verdiği pozlar Margaret Thatcher'a benzetiliyor.