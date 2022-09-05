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    • Dünya
    • 05.09.2022 08:41
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    • 05.09.2022 09:11
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    Çin'de şiddetli deprem! Merkez üssü açıklandı

    Son dakika haberine göre Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin eyaletin Kangding şehrinin 43 kilometre doğusunda gerçekleştiği bildirildi.

    Asya ülkesinde korku yaratan deprem

    Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

    Çin Deprem Ağları Merkezi, öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde 6,8 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

    Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Luding ilçesinin 39 kilometre yakınında olduğu belirlendi.

    Yerel basındaki haberlere göre, Luding ilçesinden 30, çevre yerleşimlerden 530 afet kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

    Mobil kaynaklardan edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

    Depremde henüz can kaybı bildirilmezken internette bölge sakinlerinin çektiği videolarda ciddi sarsıntıya yol açtığı görülen depremin yıkıma yol açmış olabileceğinden endişe ediliyor.

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    Haberler Dünya Çin'de şiddetli deprem! Merkez üssü açıklandı
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