Zelenski'den Avrupa'ya uyarı: Rusya enerji saldırısına hazırlanıyor

Avrupa sert geçecek kışa hazırlanırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den yeni bir uyarı geldi. Zelenski Avrupalılara böyle seslendi: Putin normal hayatınızı yok edecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Gazprom'un Avrupa'ya giden Kuzey Akım 1 gaz tedarikini 'sızıntı' nedeniyle tamamen durdurmasının ardından açıklama yaptı.

"AVRUPA'NIN NORMAL YAŞAMI YOK EDİLECEK"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Gazprom'un tedariki durdurma kararını değerlendirdiği konuşmasında, Rusya'nın bu kış her Avrupalının normal yaşantısını yok etmeye çalışacağını söyledi. Zelenski, "Bu günlerde Rusya, Avrupa üzerindeki enerji baskısını daha da artırmaya çalışıyor."

"FÜZEYLE YAPAMADIĞINI SİYASİ KAOSLA YAPACAK"

Kuzey Akım boru hattından gaz pompalaması tamamen durdu. Bunu neden yapıyorlar? Rusya, her Avrupalının normal yaşamını yok etmek istiyor. Bütün Avrupa'yı, her devleti zayıflatmak ve sindirmek istiyor. Rusya bunu konvansiyonel silahların gücüyle yapamadığı durumlarda, enerji silahlarının gücüyle yapıyor. Füzelerle saldıramadığı yere, yoksulluk ve siyasi kaosla saldırmaya çalışıyor. Bu kış Rusya, tüm Avrupa'ya karşı bir enerji saldırısına hazırlanıyor" dedi.





NE OLMUŞTU?



Rusya enerji devi Gazprom, 3 gündür bakımda olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki teknik arıza sebebiyle Avrupa'ya gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı. Gazprom, G7 Finans Bakanları Toplantısı'nda, Rusya'nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koyma kararı alınmasının ardından vanaları kapatmıştı.

AVRUPA KRİZİN İÇİNDE

Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde yüksek doğalgaz ve elektrik faturalarını hafifletmek için vergileri düşürme, fatura desteği, doğrudan ödeme ile tasarruf gibi çeşitli tedbirlerin yanı sıra daha önce kapatılması planlanan kömür ve nükleer santralleri faal hale alarak gaz depolarını hızla doldurmak gibi çeşitli adımlar atıyor.