İspanya'dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi.
Detayler gelecek...
- Dünya
- 04.09.2022 21:30
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- Son Güncelleme:
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- 04.09.2022 21:30
İspanya’dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi.
İspanya’dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi. Detaylar gelecek...
İspanya'dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi.