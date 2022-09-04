Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.09.2022 21:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2022 21:30
    ABONE OL

    İspanya’dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi.

    İspanya’dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi. Detaylar gelecek...

    Bahçeli’den Atina’yı uyaran Başkan Erdoğan’a destek
    Haberler Dünya İspanya’dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi.
        SON DAKİKA