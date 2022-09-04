20 bin arı sokmuştu: Amerikalı genç komadan çıktı

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Austin Bellamy, bahçesindeki ağaç dallarını keserken korkunç bir saldırıya uğradı. Bellamy tam 20 bin arı tarafından sokuldu.

Bellamy helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İki gün boyunca komada kalan Bellamy, önceki gün uyandı. Solunum problemleri çektiği ifade edilen Amerikalı gencin; hayati tehlikeyi atlattığı, vücudundaki şişliklerin ise zaman içerisinde ineceği kaydedildi.

Bellamy'nin ayrıca saldırı anında 30'dan fazla arıyı yuttuğu tespit edildi.