12 yıl sonra bir ilk! Türk savaş gemisi İsrail’de! İsrail medyası manşetten verdi

İSRAİL MEDYASINDA MANŞETLERDE

İsrail medyasında TCG Kemal Reis, "Türkiye donanmasının en modern gemilerinden biri" olarak nitelendirilirken, Türk Donanması'nın bir gemisinin İsrail'e demirlemesi "dikkat çekici" olarak yorumlandı. Her iki geminin de İsrail'de birkaç gün kalmasının beklendiği belirtilirken, bu süre zarfında yakıt ikmalinin yapılacağı ve varlık göstereceği aktarıldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gemilerin gelişinin, "İsrail'in NATO ile iş birliği ve desteğinin bir parçası" olduğu vurgulandı.