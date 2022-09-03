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    • Dünya
    • 03.09.2022 16:54
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    • 03.09.2022 17:20
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'İzmir'i unutma bir gece ansızı gelebiliriz' dedi Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı: Erdoğan meydan okudu

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da katıldığı TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada Yunanistan'ın provokatif hamleleri için "İzmir’i unutma: Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı. Bu sözler Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı. İşte Yunan medyasındaki haberler...

    Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’da ses getirdi

    * Manşet görselinde yazan Yunanca sözün Türkçesi: Bir gece ansızın gelebiliriz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı. Burada önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, son dönemde saldırgan girişimlerini giderek artıran Yunanistan'a da sert tepki gösterdi.

    YUNAN GÜNDEMİNE OTURDU
    Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." sözleriyle yalnızca Türkiye değil, Yunanistan gündemine de damga vurdu.

    "ERDOĞAN MEYDAN OKUDU"
    Erdoğan'ın sert tepkisi, Yunan medyasında son dakika manşetleriyle gündem oldu. Erdoğan'ın gözdağı mesajını duyuran Yunan basını, bu sözlerle sallandı.

        Erdoğan'ın TEKNOFEST'te yaptığı uyarıyı "saldırı" olarak nitelendiren Yunan haber mecraları, paylaşım üzerine paylaşım gerçekleştirdi.

        "Erdoğan'dan yeni bir meydan okuma: İzmir'i unutma!", "Erdoğan Yunanistan'a saldırdı", "Erdoğan'dan yeni provokasyon" başlıklarıyla Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını paylaşan Yunan medyasında adeta panik havası esti.

        YUNANİSTAN'A SERT MESAJ: İZMİR'İ UNUTMA!
        Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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        Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’da ses getirdi
        Haberler Dünya SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'İzmir'i unutma bir gece ansızı gelebiliriz' dedi Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı: Erdoğan meydan okudu
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