SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'İzmir'i unutma bir gece ansızı gelebiliriz' dedi Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı: Erdoğan meydan okudu

* Manşet görselinde yazan Yunanca sözün Türkçesi: Bir gece ansızın gelebiliriz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı. Burada önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, son dönemde saldırgan girişimlerini giderek artıran Yunanistan'a da sert tepki gösterdi.
YUNAN GÜNDEMİNE OTURDU
Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." sözleriyle yalnızca Türkiye değil, Yunanistan gündemine de damga vurdu.
"ERDOĞAN MEYDAN OKUDU"
Erdoğan'ın sert tepkisi, Yunan medyasında son dakika manşetleriyle gündem oldu. Erdoğan'ın gözdağı mesajını duyuran Yunan basını, bu sözlerle sallandı.