SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'İzmir'i unutma bir gece ansızı gelebiliriz' dedi Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı: Erdoğan meydan okudu

YUNAN GÜNDEMİNE OTURDU

Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." sözleriyle yalnızca Türkiye değil, Yunanistan gündemine de damga vurdu.