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    • Dünya
    • 03.09.2022 17:42
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    • 03.09.2022 18:53
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    Son dakika: ABD'de uçak kaçırıldı! Pilottan 'intikam dalışı' tehdidi

    Son dakika haberi... ABD'nin Mississippi eyaletinin Tupelo şehrinde uçak kaçırıldı. Uçağı kaçıran pilot 'intikam dalışı' tehdidinde bulundu. Öte yandan kaçırılan uçağın Beechcraft King Air 90 tipi iki motorlu 60 yıllık olduğu, uzun menzilde gidebildiği öğrenildi.

    ABD’de uçak kaçırıldı! ’İntikam dalışı’ tehdidi

    ABD'de kaçırılan uçak panik yarattı. Uzun süredir havada olan bir kişi kaçırdığı uçağı süpermarkete düşürmekle tehdit ediyor.

    ABD'de uçak kaçırıldı! 'İntikam dalışı' tehdidi

    Mississippi eyaletinin Tupelo şehrinde hareketli saatler yaşanıyor.



    Havaalanından çalındığı tahmin edilen Beechcraft King Air 90 tipi iki motorlu uçak yerleşim yerlerinin üzerinde zigzaglar çiziyor.

    Polisin, havaalanı çalışanı olduğu belirtilen kişi ile temasa geçtiği ve korsanın uçağı ülkenin en büyük süpermarket zinciri Walmart'ın Tupelo şubesine çarpmakla tehdit ettiği belirtiliyor.



    Walmart ve çevresindeki mağazalar polis tarafından boşaltılırken hava korsanını ikna çabaları sürüyor.

    Beechcraft King Air 90 tipi iki motorlu 60 yıllık uçağın uzun menzile sahip olduğu ifade ediliyor. Bu yüzden tehdit altında olan yer sadece Tupelo olmayabilir.
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        Haberler Dünya Son dakika: ABD'de uçak kaçırıldı! Pilottan 'intikam dalışı' tehdidi
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