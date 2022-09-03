Son dakika: ABD'de uçak kaçırıldı! Pilottan 'intikam dalışı' tehdidi





Walmart ve çevresindeki mağazalar polis tarafından boşaltılırken hava korsanını ikna çabaları sürüyor.



Beechcraft King Air 90 tipi iki motorlu 60 yıllık uçağın uzun menzile sahip olduğu ifade ediliyor. Bu yüzden tehdit altında olan yer sadece Tupelo olmayabilir.