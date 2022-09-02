Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    “Ruslar’a vize vermeyin” diye Avrupa’ya baskı yapan Zelenski, İtalya’daki lüks villasını Rus bir çifte kiraladı

    Ukrayna lideri Zelenski, “Ruslar’a vize vermeyin” diye Avrupa’ya baskı yaptı. Ama İtalya’daki lüks villasını Rus bir çifte kiraladı. Aylık 50 bin euro aldı.

    Zelenski’ev’

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 6 ayı geride bıraktı. Kiev'e destek veren Avrupa, Rusya'ya bayrak açtı. Yaptırımlarla karşılaşan Moskova, doğalgaz borularını kapattı. AB, hem enerjisiz kaldı, hem de ekonomik krizle karşılaştı. Tüm dünya, bu savaşın bedelini ağır öderken İtalya'dan gelen haber ise şok etkisi yarattı. Il Tirreno gazetesine göre, Ukrayna lideri Zelenski, Toskana'daki 8.5 milyon euro'luk evini Ruslar'a kiraladı. Forte dei Marmi'deki villanın aylık kirası olarak 50 bin euro (910 bin TL) aldı.



    'RUSÇA KONUŞUYORLAR'
    Kiracı çiftin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar da haberi doğruladı. Hatta bir komşu, "Rusça konuştuklarını duydum. Fiziksel özellikleri de bunu kanıtlıyor" açıklamasını yaptı. Kimlikleri sır gibi saklanan çiftin, büyük ihtimalle Rusya kökenli olduğu ama İngiltere'de yaşadıkları vurgulandı.



    Ülkesini ateşe atan Zelenski'nin savaştığı Rusya'nın bir vatandaşına ev kiralaması tepki çekti.



        VETO İSTEDİ
        Zelenski geçen ay yaptığı açıklamada, Ruslar'ın AB ülkelerine girişinin yasaklanması gerektiğini söyledi. Mart'ta yaptığı bir açıklamada da İtalya hükümetinin Ruslar'a ait tüm malvarlıklarına, evlere ve yatlara el koymasını istedi.



        Zelenski'nin Toskana'daki villanın yanı sıra Londra'da evleri ve yurtdışı hesaplarında büyük miktarda parası olduğu öne sürülüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kardeşlerim dizisi
        Haberler Dünya “Ruslar’a vize vermeyin” diye Avrupa’ya baskı yapan Zelenski, İtalya’daki lüks villasını Rus bir çifte kiraladı
            SON DAKİKA