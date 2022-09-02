“Ruslar’a vize vermeyin” diye Avrupa’ya baskı yapan Zelenski, İtalya’daki lüks villasını Rus bir çifte kiraladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 6 ayı geride bıraktı. Kiev'e destek veren Avrupa, Rusya'ya bayrak açtı. Yaptırımlarla karşılaşan Moskova, doğalgaz borularını kapattı. AB, hem enerjisiz kaldı, hem de ekonomik krizle karşılaştı. Tüm dünya, bu savaşın bedelini ağır öderken İtalya'dan gelen haber ise şok etkisi yarattı. Il Tirreno gazetesine göre, Ukrayna lideri Zelenski, Toskana'daki 8.5 milyon euro'luk evini Ruslar'a kiraladı. Forte dei Marmi'deki villanın aylık kirası olarak 50 bin euro (910 bin TL) aldı.