İran, Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki insansız deniz aracını alıkoydu

İran Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz'de deniz güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD'ye ait iki insansız deniz aracına el koyduğunu ve ardından serbest bıraktığını duyurdu.

TEKRAR DENİZE ATILDI

İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde ise, gemi güvertesinde bulunan ABD'ye ait insansız deniz aracının İranlı askerler tarafından tekrar denize atıldığı görüldü.

İLK GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞTU

ABD tarafından 30 Ağustos'ta yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Basra Körfezi'nde ABD donanmasına ait insansız aracı ele geçirmeye çalıştığı ancak bu girişimin yakınlarda bulunan ABD'ye ait bir savaş gemisinin müdahalesiyle engellendiği duyurulmuştu.