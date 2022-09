Dünya bu suikast girişimini konuşuyor: Saldırgan yüzüne 5 el sıktı ölmedi

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olay saniye saniye kameralara yansıdı.



An be an kaydedilen görüntülerde Kirchner'in ölümle burun buruna geldiği anlar şaşkınlıkla izlendi.

Görüntülerde saldırganın evine girmeden önce destekçilerini selamlayan Kirchner'in alnına ve yüzüne silahını doğrulttuğu ancak ateşleyemediği görülüyor.