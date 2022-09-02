Dünya bu suikast girişimini konuşuyor: Saldırgan yüzüne 5 el sıktı ölmedi

Dünya bu suikast girişimiyle sallanıyor. Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner evine girerken saldırıya uğradı. Alnına siyah dayanan Kirchner suikastçinin silahının tutukluk yapması sayesinde hayatta kaldı. Olay anı anbean kameralara yansıdı.
DÜNYA BU SUİKASTI KONUŞUYOR | VİDEO
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner suikaste uğradı. Evine girerken saldırıya uğrayan Kirchner şans eseri hayatta kaldı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Olay saniye saniye kameralara yansıdı.
An be an kaydedilen görüntülerde Kirchner'in ölümle burun buruna geldiği anlar şaşkınlıkla izlendi.
Görüntülerde saldırganın evine girmeden önce destekçilerini selamlayan Kirchner'in alnına ve yüzüne silahını doğrulttuğu ancak ateşleyemediği görülüyor.
KIL PAYI HAYATTA KALDI
Silahın tetiğinin basıldığı ancak ateş almadığı belirtilirken Kirchner'in büyük korku ve panik yaşadığı görülüyor.
Olayın tanıklarından Gina De Bai tetikleme sesini en az 5 kere duyduğunu özel güvenliğin müdahalesine kadar ise olayın saldırı olduğunu anlamadıklarını söyledi.