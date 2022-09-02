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    • Dünya
    • 02.09.2022 13:50
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    • 02.09.2022 14:24
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    Dünya bu suikast girişimini konuşuyor: Saldırgan yüzüne 5 el sıktı ölmedi

    Dünya bu suikast girişimiyle sallanıyor. Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner evine girerken saldırıya uğradı. Alnına siyah dayanan Kirchner suikastçinin silahının tutukluk yapması sayesinde hayatta kaldı. Silahın 5 kez tetiklendiği ancak ateş almadığı sukast girişimi an be an kameralara yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dünyayı sallayan sukiast: Alnına silah dayandı ölmedi

    Dünya bu suikast girişimiyle sallanıyor. Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner evine girerken saldırıya uğradı. Alnına siyah dayanan Kirchner suikastçinin silahının tutukluk yapması sayesinde hayatta kaldı. Olay anı anbean kameralara yansıdı.

    DÜNYA BU SUİKASTI KONUŞUYOR | VİDEO

    Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner suikaste uğradı. Evine girerken saldırıya uğrayan Kirchner şans eseri hayatta kaldı.

    SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

    Olay saniye saniye kameralara yansıdı.


    An be an kaydedilen görüntülerde Kirchner'in ölümle burun buruna geldiği anlar şaşkınlıkla izlendi.

    Görüntülerde saldırganın evine girmeden önce destekçilerini selamlayan Kirchner'in alnına ve yüzüne silahını doğrulttuğu ancak ateşleyemediği görülüyor.

    KIL PAYI HAYATTA KALDI

    Silahın tetiğinin basıldığı ancak ateş almadığı belirtilirken Kirchner'in büyük korku ve panik yaşadığı görülüyor.

    Olayın tanıklarından Gina De Bai tetikleme sesini en az 5 kere duyduğunu özel güvenliğin müdahalesine kadar ise olayın saldırı olduğunu anlamadıklarını söyledi.

        Kirchner, suikasttan kıl payı kurtulduğunu ifade ederek yaşamı ve demokrasiyi savunmak için 'bugünü ulusal bayram ilan ettiğini' söyledi.

        SALDIRGAN GÖZALTINDA

        Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi. İsmi açıklanmayan Güvenlik Bakanlığı yetkililerine göre silah 32 kalibrelik bir Bersa.

        Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

        NAZİ DÖVMELİ

        Saldırgan Montiel'in bir Nazi ve Kara Güneş dövmesine sahip olduğu belirtildi.

        Nazilerin Ari bir ırk yaratma inancını yansıtan simgeleri arasında 'kara güneşin' de yer aldığı biliniyor.

        'Kara güneş' olarak bilinen bu sembol daha önce, Yeni Zelanda'da 2019 yılında iki camiyi silahla tarayarak 51 kişinin ölümüne yol açan aşırı sağcı saldırganın üzerinde de görülmüştü.


        TELEVİZYONA DA ÇIKMIŞ

        Saldırgan Montiel'in daha önce televizyonda görüldüğü bir röportajda da ekonomi politikalarını eleştirdiği ortaya çıktı.
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        Haberler Dünya Dünya bu suikast girişimini konuşuyor: Saldırgan yüzüne 5 el sıktı ölmedi
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