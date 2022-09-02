Dünya bu suikast girişimini konuşuyor: Saldırgan yüzüne 5 el sıktı ölmedi

Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

NAZİ DÖVMELİ

Saldırgan Montiel'in bir Nazi ve Kara Güneş dövmesine sahip olduğu belirtildi.

Nazilerin Ari bir ırk yaratma inancını yansıtan simgeleri arasında 'kara güneşin' de yer aldığı biliniyor.

'Kara güneş' olarak bilinen bu sembol daha önce, Yeni Zelanda'da 2019 yılında iki camiyi silahla tarayarak 51 kişinin ölümüne yol açan aşırı sağcı saldırganın üzerinde de görülmüştü.



TELEVİZYONA DA ÇIKMIŞ

Saldırgan Montiel'in daha önce televizyonda görüldüğü bir röportajda da ekonomi politikalarını eleştirdiği ortaya çıktı.