Avrupa'ya kitlesel yoksulluk ve açlık uyarısı: "2008 mali krizinden ve 1970'lerin petrol şoklarından çok daha kötü olacak"

2008 VE 1970'TEN DAHA KÖTÜ

Ernst, Belçika'da hanelerin elektrik ve ısıtma için yılda ortalama 10 bin euro ödeyeceklerini öne sürerken, "Enerji krizi, 2008 mali krizinden ve 1970'lerin petrol şoklarından çok daha kötü olacak. Bunun, özellikle satın alma gücü için ekonomik sonuçları olacak ve mali kısıtlamalara yol açacak. Enerji fiyatlarındaki böyle bir sıçrama ile enflasyonu kontrol etmek imkansız olacak" diye uyardı.