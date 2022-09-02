Avrupa'da kış soğuk geçecek! Doğal gaz fiyatı yüzde 26 arttı

Avrupa'da vadeli doğal gaz fiyatları ağustosta yüzde 26 arttı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, 30 Ağustos'ta 252 avrodan kapandı.
Doğal gazın megavatsaat fiyatı ağustos ayının ilk gününde yaklaşık 200 avrodan işlem görmüştü. Böylece, doğal gazın megavatsaat fiyatı, Avrupa'da bir ayda yüzde 26 artış gösterdi.
Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.
Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürdüğünü açıklamıştı. Son olarak, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde bakım nedeniyle durduruldu.