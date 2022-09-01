Yunan medyasının konusu yine Türkiye: Türkiye yeni bir cephe açıyor

Yunan medyasında bugün Türkiye ile yaşanan S-300 gerilimi ve NATO'nun 30 Ağustos kutlaması öne çıkıyor. Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'maşa' benzetmesini geniş bir haber olarak sayfasına taşıdı. 'Erdoğan: Yunanistan Ege'de huzursuzluk çıkarıyor, sadece maşa' başlığını tercih eden gazete, Türkiye liderinin açıklamalarında isim vermeden Yunanistan'a atıfta bulunduğunu yazdı.

Ta Nea gazetesi ise 'Erdoğan'dan Yunanistan'a yeni saldırı-Kukla ve NATO'nun maşası' gibi skandal bir başlıkla yer verdiği haberinde, Türk liderin sert üslubunu daha da keskinleştirdiğini, NATO ve Yunanistan'ı hedef aldığını kaydetti.

'Erdoğan'ın çılgınlığı: Yunanistan Ege'de her fırsatta taciz eden bir NATO maşasıdır' diyen CNN Yunanistan ise, Ankara'dan yapılan "NATO'nun çok daha hafif gerekçelerle, nerelere güç aktardığını elbette görüyoruz" cümlesini öne çıkardı.