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    • Dünya
    • 01.09.2022 10:15
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    • 01.09.2022 10:16
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    Yunan medyasının konusu yine Türkiye: Türkiye yeni bir cephe açıyor

    Ege’deki tahriklerinde sınırı aşan Yunanistan’da Türkiye korkusu manşetlere yansımaya başladı. Özellikle S-300 geriliminin ardından Türkiye’nin görüntüleri NATO’ya göndermesi ve Yunanistan’a karşı hamleye geçeceğini açıklaması Yunan medyasını telaşlandırdı. Yunan medyasında “Türkiye yeni bir cephe açıyor” başlıkları atıldı.

    Yunan medyası: Türkiye yeni bir cephe açıyor

    Yunan medyasında bugün Türkiye ile yaşanan S-300 gerilimi ve NATO'nun 30 Ağustos kutlaması öne çıkıyor. Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'maşa' benzetmesini geniş bir haber olarak sayfasına taşıdı. 'Erdoğan: Yunanistan Ege'de huzursuzluk çıkarıyor, sadece maşa' başlığını tercih eden gazete, Türkiye liderinin açıklamalarında isim vermeden Yunanistan'a atıfta bulunduğunu yazdı.

    Ta Nea gazetesi ise 'Erdoğan'dan Yunanistan'a yeni saldırı-Kukla ve NATO'nun maşası' gibi skandal bir başlıkla yer verdiği haberinde, Türk liderin sert üslubunu daha da keskinleştirdiğini, NATO ve Yunanistan'ı hedef aldığını kaydetti.

    'Erdoğan'ın çılgınlığı: Yunanistan Ege'de her fırsatta taciz eden bir NATO maşasıdır' diyen CNN Yunanistan ise, Ankara'dan yapılan "NATO'nun çok daha hafif gerekçelerle, nerelere güç aktardığını elbette görüyoruz" cümlesini öne çıkardı.

    'MANŞET: NATO MEYDAN OKUMASI'
    To Vima gazetesi, NATO'nun sosyal medya hesabından Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutlamasının Atina'nın sert tepkisi sonrası kaldırıldığını savundu.

    İttifaktan yapılan paylaşımının Türkiye'nin bir başka NATO üyesine karşı kazandığı zafere ilişkin olduğunu yazan gazete, Perşembe günü 'NATO meydan okuması' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. To Vima'nın manşet haberinde, Zafer Bayramı kutlamasının NATO'nun İzmir'deki karargahından yapıldığı belirtildi.

    'NATO'dan eşi görülmemiş provokasyon' manşetini atan Eleftheros Typos gazetesi, ittifakın Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamasını 'provokasyon' olarak niteledi.

    Kathimerini, 'NATO Türkiye'yi kutlayan paylaşımını sildi' başlıklı haberinde gelişmenin Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in basın toplantısının ardından yaşandığını öne çıkardı.

    'EGE'DE PLAYSTATION'

    To Vima'da 'Ankara Yunan S-300'leri için NATO'da' başlığıyla yayımlanan bir diğer haberde ise, Girit Adası'na konuşlandırılan Rus hava savunma sistemlerinin Türk F-16 jetlerine radar kilidi atmasıyla gerilen ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını vurguladı. Türkiye, Ege Denizi semalarında gerçekleşen olayın kayıtlarını NATO'ya sunacak.

    Ta Nea gazetesinde yer alan haberin başlığı ise 'Türkiye Yunanistan aracılığıyla NATO ile yeni bir cephe açıyor' oldu. 'Türkiye NATO saldırılarıyla neyi elde etmeyi deniyor?' sorusunu yönelten gazete, Türk lider Erdoğan'ın ittifak üyelerini çifte standartla suçladığını yazdı.

    Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden biri olan in.gr ise, 'Onlar oynarken... Ege'de playstation- S-300'lerle gerçekten ne oldu?' başlığını tercih etti.

        'TÜRK JETLERİNİN ÖNÜ KESİLDİ'

        Kathimerini gazetesinde yayımlanan bir diğer haber, 'Yunan hava sahasında drone ve savaş uçaklarıyla yeni Türk ihlalleri' oldu. Gazeteye göre, dünya çapında şöhrete sahip Türk insansız hava araçları Yunan hava sahasına 24 kez giriş yaptı. Türk savaş uçaklarının ise iki kez Ege Denizi semalarında Yunanistan tarafına geçtiğini savunan Kathimerini, Yunan jetlerinin Türk savaş uçaklarının önünü kestiğini ileri sürdü.

        Türkiye, Ağustos ayının son günlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlu S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarıyla Rodos Adası'nın batısında yaklaşık 3 bin metrede uçan bir F-16 jetine füze kilidi attığını açıkladı.

        S-300 skandalının dünyaya duyurulmasıyla Yunan medyası Ankara'dan gelen neredeyse her açıklamayı sayfalarına taşımaya başladı. Medya, hafta başında 'Türkler kontrolden çıktı-Hadi S-400'leri çalıştıralım' gibi başlıklar kullandı.

        ABD'LİLERİN YAYIMLADIĞI FOTOĞRAF

        Türk ve Yunan savaş uçakları, Ege Denizi üstündeki NATO görevinde geçen hafta da karşı karşıya geldi. Kuzey Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, ittifak görevi için 23 Ağustos Salı günü savaş uçaklarını havalandırdı.

        Türkiye'nin batısındaki Ege Denizi'nde ilerleyen F-16 jetlerine, önemli NATO görevi sırasında ittifakın bir başka üyesi Yunanistan tarafından radar kilidi atıldı. Yunan savaş uçaklarına karşılık verildiğini duyuran Ankara, Atina yönetiminin Ege Denizi üstünde Türkiye'yi taciz edebilmek için NATO görevlerini bile riske attığını belirtti.

        Ege Denizi'ndeki eşine az rastlanır olay Türkiye tarafından NATO'ya aktarıldı.

        Yunanistan tarafı ise, Yunan hava sahasına saat 10.57'de giren ilk jetin Kerpe ve Kasos adalarının kuzeybatısındaki Divounia'da yaklaşık 9 bin metre yükseklikte uçtuğunu ileri sürdü. Atina, ikinci F-16 savaş uçağının ise üç dakika sonra Girit ve Kerpe'nin kuzeyindeki küçük ada Kamilonisi semalarında göründüğünü savundu. Ancak Yunan medyasındaki haberlerde, Yunan hava sahasından geçen bir Amerikan B-52 bombardıman uçağı öne çıkarıldı.

        NATO uçuşu sırasında güneybatıdan Yunanistan'a yaklaşan ünlü bombardıman jeti B-52'ye geçmişte Yunan savaş uçakları eşlik ediyordu ancak son uçuşta böyle bir uygulama gerçekleşmedi.

        Haberlere göre, B-52 Ege Denizi üstüne ulaştığında bilinmeyen beş uçak Kerpe semalarında radarda belirdi ve Amerikan bombardıman jetinin rotasına giriş yaptı. Bunun üzerine Yunan hava kuvvetleri de Girit Adası'nda konuşlanan savaş uçaklarına kalkış emri verdi.

            Yunan medyası, Atina'nın Türk jetlerinin NATO görevi için Ege Denizi üstünde uçacağından haberdar olduğunu ve F-16'ların bir saat erken Yunan hava sahasına girmesinin krize yol açtığını ileri sürdü.

            ABD ordusu ise, söz konusu olaydan birkaç gün sonra Türk F-16'larının eşlik ettiği B-52 bombardıman jetinin fotoğrafını resmi internet sitesinden yayımladı.
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