Yunan medyasının konusu yine Türkiye: Türkiye yeni bir cephe açıyor

Yunan medyasında bugün Türkiye ile yaşanan S-300 gerilimi ve NATO'nun 30 Ağustos kutlaması öne çıkıyor. Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'maşa' benzetmesini geniş bir haber olarak sayfasına taşıdı. 'Erdoğan: Yunanistan Ege'de huzursuzluk çıkarıyor, sadece maşa' başlığını tercih eden gazete, Türkiye liderinin açıklamalarında isim vermeden Yunanistan'a atıfta bulunduğunu yazdı.
Ta Nea gazetesi ise 'Erdoğan'dan Yunanistan'a yeni saldırı-Kukla ve NATO'nun maşası' gibi skandal bir başlıkla yer verdiği haberinde, Türk liderin sert üslubunu daha da keskinleştirdiğini, NATO ve Yunanistan'ı hedef aldığını kaydetti.
'Erdoğan'ın çılgınlığı: Yunanistan Ege'de her fırsatta taciz eden bir NATO maşasıdır' diyen CNN Yunanistan ise, Ankara'dan yapılan "NATO'nun çok daha hafif gerekçelerle, nerelere güç aktardığını elbette görüyoruz" cümlesini öne çıkardı.
'MANŞET: NATO MEYDAN OKUMASI'
To Vima gazetesi, NATO'nun sosyal medya hesabından Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutlamasının Atina'nın sert tepkisi sonrası kaldırıldığını savundu.
İttifaktan yapılan paylaşımının Türkiye'nin bir başka NATO üyesine karşı kazandığı zafere ilişkin olduğunu yazan gazete, Perşembe günü 'NATO meydan okuması' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. To Vima'nın manşet haberinde, Zafer Bayramı kutlamasının NATO'nun İzmir'deki karargahından yapıldığı belirtildi.
'NATO'dan eşi görülmemiş provokasyon' manşetini atan Eleftheros Typos gazetesi, ittifakın Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamasını 'provokasyon' olarak niteledi.
Kathimerini, 'NATO Türkiye'yi kutlayan paylaşımını sildi' başlıklı haberinde gelişmenin Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in basın toplantısının ardından yaşandığını öne çıkardı.
'EGE'DE PLAYSTATION'
To Vima'da 'Ankara Yunan S-300'leri için NATO'da' başlığıyla yayımlanan bir diğer haberde ise, Girit Adası'na konuşlandırılan Rus hava savunma sistemlerinin Türk F-16 jetlerine radar kilidi atmasıyla gerilen ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını vurguladı. Türkiye, Ege Denizi semalarında gerçekleşen olayın kayıtlarını NATO'ya sunacak.
Ta Nea gazetesinde yer alan haberin başlığı ise 'Türkiye Yunanistan aracılığıyla NATO ile yeni bir cephe açıyor' oldu. 'Türkiye NATO saldırılarıyla neyi elde etmeyi deniyor?' sorusunu yönelten gazete, Türk lider Erdoğan'ın ittifak üyelerini çifte standartla suçladığını yazdı.
Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden biri olan in.gr ise, 'Onlar oynarken... Ege'de playstation- S-300'lerle gerçekten ne oldu?' başlığını tercih etti.