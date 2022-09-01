Rusya gazı kapadı, Avrupa dondu kaldı! Türkiye ise büyüme hızıyla kıskandırdı

Rusya, resti çekti. Avrupa'ya giden gazı, kesti. Kremlin, "Yaptırımların sonucu... Şimdi onlar düşünsün" dedi. Ajanslar, haberi "Şok" diye verdi. Olağanüstü tedbirler devreye girdi. ' Avrupa'daki gaz fiyatı 1 yılda 12, elektrik 8 kat yükseldi. Devler, bir bir erirken Türkiye yüzde 7.6'lık büyüme kaydetti. Bu hızıyla AB'de ikinci sıraya yükseldi. Avrupa'yı titretti!
FRANSA
Uzmanlar, "Her gün yıkanmayın" çağrısı yapıyor. Vücudun sadece bazı bölgelerinin temizlenmesi öneriliyor.
İTALYA
Çamaşır ve bulaşık makineleri kısıtlanıyor. Klimalar kullanılmıyor. Halk, bedava yemek yemek için saatlerce kuyrukta bekliyor.