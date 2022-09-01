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    Rusya gazı kapadı, Avrupa dondu kaldı! Türkiye ise büyüme hızıyla kıskandırdı

    Rusya, resti çekti gaz krizi Avrupa'yı vurdu. Fransa duşu, Almanya yürüyen merdiveni durdurdu. Türkiye ekonomisi yüzde 7.6 büyüyerek AB'yi korkuttu...

    7. 6’lık soğuk duş

    Rusya, resti çekti. Avrupa'ya giden gazı, kesti. Kremlin, "Yaptırımların sonucu... Şimdi onlar düşünsün" dedi. Ajanslar, haberi "Şok" diye verdi. Olağanüstü tedbirler devreye girdi. ' Avrupa'daki gaz fiyatı 1 yılda 12, elektrik 8 kat yükseldi. Devler, bir bir erirken Türkiye yüzde 7.6'lık büyüme kaydetti. Bu hızıyla AB'de ikinci sıraya yükseldi. Avrupa'yı titretti!



    FRANSA
    Uzmanlar, "Her gün yıkanmayın" çağrısı yapıyor. Vücudun sadece bazı bölgelerinin temizlenmesi öneriliyor.



    İTALYA
    Çamaşır ve bulaşık makineleri kısıtlanıyor. Klimalar kullanılmıyor. Halk, bedava yemek yemek için saatlerce kuyrukta bekliyor.



        İSPANYA
        Oteller, havalimanları, garlar, belli saatler dışında klima açamıyor. Hastaneler, okullar, kuaförler ya da anıtlar, ışıklandırılmıyor.



        ALMANYA
        AVM'ler, dükkanlar, reklam panoları ışık yakmıyor. Binalar, 19 dereceden fazla ısıtılmıyor. Yürüyen merdivenler çalıştırılmıyor.

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        Akıllara zarar
        Haberler Dünya Rusya gazı kapadı, Avrupa dondu kaldı! Türkiye ise büyüme hızıyla kıskandırdı
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