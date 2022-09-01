Rusya gazı kapadı, Avrupa dondu kaldı! Türkiye ise büyüme hızıyla kıskandırdı

Rusya, resti çekti. Avrupa'ya giden gazı, kesti. Kremlin, "Yaptırımların sonucu... Şimdi onlar düşünsün" dedi. Ajanslar, haberi "Şok" diye verdi. Olağanüstü tedbirler devreye girdi. ' Avrupa'daki gaz fiyatı 1 yılda 12, elektrik 8 kat yükseldi. Devler, bir bir erirken Türkiye yüzde 7.6'lık büyüme kaydetti. Bu hızıyla AB'de ikinci sıraya yükseldi. Avrupa'yı titretti!