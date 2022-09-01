Macron rahatsız oldu: Tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar şiddetini zaman zaman artırırken, dünya çapında ateşkesin sağlanması için çağrılar peş peşe geliyor. Ancak taraflarla temasa geçen ülkelerin sayısı oldukça kısıtlı. Savaşın başından bu yana Rusya ve Ukrayna ile diyalogu sürdüren Türkiye, tarafların Antalya'da masaya oturmasını sağlamıştı. Kalıcı ateşkes görüşmeleri için de en uygun aday olarak Türkiye ön plana çıkıyor. Yaşanan gelişmeler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u oldukça rahatsız etmişe benziyor.

TÜRKİYE OLMASINI KİM İSTER

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırılarına başlamasından sonra birkaç kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşması yapan Macron, diyalog konusundaki görüşlerini açıklarken "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" ifadesini kullandı.