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    • Dünya
    • 01.09.2022 22:57
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    • 01.09.2022 23:03
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    Macron rahatsız oldu: Tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?

    Rusya-Ukrayna savaşında taraflarla diyalogunu sürdüren Türkiye, yaşanan siyasi ve ekonmik krizden etkilenmeden çıkarken; iletişim kanalıyla tarafları bir araya getiren ülke statüsüne kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tahıl krizinin de çözümünün bulunduğu Türkiye, dünya çapında takdir ve tebrikle karşılandı. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin liderliğinden rahatsız olmuş durumda. Macron, "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" ifadesini kullandı.

    Türkiye’nin liderliği Macron’u rahatsız etti

    Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar şiddetini zaman zaman artırırken, dünya çapında ateşkesin sağlanması için çağrılar peş peşe geliyor. Ancak taraflarla temasa geçen ülkelerin sayısı oldukça kısıtlı. Savaşın başından bu yana Rusya ve Ukrayna ile diyalogu sürdüren Türkiye, tarafların Antalya'da masaya oturmasını sağlamıştı. Kalıcı ateşkes görüşmeleri için de en uygun aday olarak Türkiye ön plana çıkıyor. Yaşanan gelişmeler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u oldukça rahatsız etmişe benziyor.

    TÜRKİYE OLMASINI KİM İSTER
    Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırılarına başlamasından sonra birkaç kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşması yapan Macron, diyalog konusundaki görüşlerini açıklarken "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" ifadesini kullandı.

    İŞİ HERKESLE KONUŞMAKTIR
    Macron, kendilerini güçsüz bırakacak "yanlış ahlaka" teslim olmamaları gerektiğini de ifade ederek, "Bir diplomatın işi özellikle anlaşamadığımız kişiler başta olmak üzere herkesle konuşmaktır. Müttefiklerimizle koordinasyon içinde konuşmaya devam edeceğiz." dedi.

    BARIŞI HAZIRLAMALIYIZ
    Dünya güçlerinin "müzakere edilmiş bir barışa" hazırlanması gerektiğini dile getiren Macron, bunun zamanlamasının ve şartlarının Ukrayna'ya bağlı olduğunu vurguladı.

        Macron, "Uzun bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Gerginliğin tırmanmasından kaçınmalı ve barışı hazırlamalıyız." diye konuştu.

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